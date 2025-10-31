Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Gujarat: एटीएस डीआईजी सुनील जोशी सहित 19 पुलिसकर्मियों को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025

-सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर केन्द्रीय गृहमंत्री ने की घोषणा, फोरेंसिक के लिए एचपी संघवी के नाम की घोषणा

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 31, 2025

DIG Sunil Joshi

Ahmedabad. सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षा पदक 2025 की घोषणा की। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन सभी अधिकारियों को बधाई दी।

इसमें गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी, एसपी के सिद्धार्थ, के.के.पटेल, उपाधीक्षक एस.एल.चौधरी सहित 15 पुलिस कर्मचारियों को स्पेशल ऑपरेशन के लिए वर्ष 2025 का केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक देने की घोषणा की गई है। इनमें पीआई पी.बी.देसाई, सीे.एच.पनारा, वी.एन.वाघेला, जे.पी.रोजिया, ए.एस.चावडा, पीडब्ल्यूआई मनन ओझा, पीएसआई वी आर जाड़ेजा, ए.डी.परमार, वी.एन.भरवाड़, एम.एन.पटेल और पीडब्ल्यूएसआई डी.एस.चौधरी शामिल हैं।

इन्वेस्टिगेशन फील्ड के लिए इन नामों की घोषणा

इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन फील्ड के लिए उपाधीक्षक भूपेंद्र दवे, पीआई राजेश कुमार भटोल, पीआई नितिन चौधरी, पीएसआई शक्ति सिंह गोहिल को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025 देने की घोषणा की गई है। फोरेंसिक के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के निदेशक एच.पी.संघवी के नाम की घोषणा की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

31 Oct 2025 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: एटीएस डीआईजी सुनील जोशी सहित 19 पुलिसकर्मियों को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: ओढव श्मशानघर में दाह संस्कार में किया गया टायर का उपयोग, ठेकेदार को नोटिस

अहमदाबाद

Ahmedabad: मजाक में मुक्का मारना पड़ा महंगा, सहकर्मी गार्ड ने मारी गोली

Firing
अहमदाबाद

एकता परेड का नेतृत्व करने वाली महिला आईपीएस सुमन ने कहा- यादगार अनुभव, एक माह से की तैयारी

IPS Suman Nala
अहमदाबाद

करदा प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे किसानों पर किए केस- केजरीवाल

Arvind Kejariwal
अहमदाबाद

एकता दिवस परेड का नेतृत्व करेंगी राजस्थान मूल की आईपीएस अधिकारी सुमन

IPS Suman Nala
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.