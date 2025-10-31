Gujarat: एटीएस डीआईजी सुनील जोशी सहित 19 पुलिसकर्मियों को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025

Ahmedabad. सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षा पदक 2025 की घोषणा की। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन सभी अधिकारियों को बधाई दी।
इसमें गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी, एसपी के सिद्धार्थ, के.के.पटेल, उपाधीक्षक एस.एल.चौधरी सहित 15 पुलिस कर्मचारियों को स्पेशल ऑपरेशन के लिए वर्ष 2025 का केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक देने की घोषणा की गई है। इनमें पीआई पी.बी.देसाई, सीे.एच.पनारा, वी.एन.वाघेला, जे.पी.रोजिया, ए.एस.चावडा, पीडब्ल्यूआई मनन ओझा, पीएसआई वी आर जाड़ेजा, ए.डी.परमार, वी.एन.भरवाड़, एम.एन.पटेल और पीडब्ल्यूएसआई डी.एस.चौधरी शामिल हैं।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन फील्ड के लिए उपाधीक्षक भूपेंद्र दवे, पीआई राजेश कुमार भटोल, पीआई नितिन चौधरी, पीएसआई शक्ति सिंह गोहिल को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025 देने की घोषणा की गई है। फोरेंसिक के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के निदेशक एच.पी.संघवी के नाम की घोषणा की गई है।
