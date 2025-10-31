Gujarat: एटीएस डीआईजी सुनील जोशी सहित 19 पुलिसकर्मियों को केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025

इसमें गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी, एसपी के सिद्धार्थ, के.के.पटेल, उपाधीक्षक एस.एल.चौधरी सहित 15 पुलिस कर्मचारियों को स्पेशल ऑपरेशन के लिए वर्ष 2025 का केन्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक देने की घोषणा की गई है। इनमें पीआई पी.बी.देसाई, सीे.एच.पनारा, वी.एन.वाघेला, जे.पी.रोजिया, ए.एस.चावडा, पीडब्ल्यूआई मनन ओझा, पीएसआई वी आर जाड़ेजा, ए.डी.परमार, वी.एन.भरवाड़, एम.एन.पटेल और पीडब्ल्यूएसआई डी.एस.चौधरी शामिल हैं।