गुजरात यूनिवर्सिटी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ

Ahmedabad. गुजरात यूनिवर्सिटी (जीयू) ने मंगलवार को डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम पहल करते हुए नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी (इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी-एनआईईएलआईटी) नई दिल्ली के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते पर जीयू की कुलपति डॉ.नीरजा गुप्ता और नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के महानिदेशक डॉ.मदन मोहन त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किए। इसके चलते अब जीयू पूरी तरह राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम से जुड़ गई है।
कुलपति डॉ. नीरजा गुप्ता ने बताया कि यह साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। जीयू देश की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसने नेशनल डिटिजल यूनिवर्सिटी के साथ प्रवेश से लेकर पढ़ाई और परीक्षा तक के सभी क्षेत्र में एमओयू किया है। ऐसे में एडमिशन से लेकर असेसमेंट तक अब राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
इसका मुख्य फायदा यह है कि जीयू को ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी। मौजूदा ऑनलाइन कोर्स इस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं जनवरी-फरवरी 2026 में होने वाले ऑनलाइन कोर्स के एडमिशन, कोर्स मॉड्यूल, कंटेंट, परीक्षा, परिणाम का कर्य इस प्लेटफॉर्म से होगा। जीयू अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स सिस्टम से भी जुड़ जाएगी, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों का लाभ मिलेगा। इससे गुजरात यूनिवर्सिटी को तकनीक-आधारित, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य-उन्मुख शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में और मजबूती मिलेगी।
