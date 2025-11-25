गुजरात यूनिवर्सिटी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ

इसका मुख्य फायदा यह है कि जीयू को ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिलेगी। मौजूदा ऑनलाइन कोर्स इस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं जनवरी-फरवरी 2026 में होने वाले ऑनलाइन कोर्स के एडमिशन, कोर्स मॉड्यूल, कंटेंट, परीक्षा, परिणाम का कर्य इस प्लेटफॉर्म से होगा। जीयू अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स सिस्टम से भी जुड़ जाएगी, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों का लाभ मिलेगा। इससे गुजरात यूनिवर्सिटी को तकनीक-आधारित, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य-उन्मुख शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में और मजबूती मिलेगी।