राष्ट्रीय औसत से कम है गुजरात की एड्स प्रिवेलेंस दर, छह जिलों पर विशेष फोकस

राज्य में 261 स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (आईसीटीसी) और 2400 से अधिक फैसिलिटी इंटीग्रेटेड (आईसीटीसी) कार्यरत हैं। वर्ष 2023-24 में 17.45 लाख सामान्य लोगों की एचआईवी जांच की गई, जिनमें से 7,655 (0.44 फीसदी ) पॉजिटिव पाए गए। पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन (पीपीटीसीटी) कार्यक्रम के तहत 16.33 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें 563 (0.03 फीसदी ) पॉजिटिव मिलीं। यौन संचारित रोग नियंत्रण के लिए 60 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन क्लीनिक कार्यरत हैं, इनमें 1,93,541 मरीजों ने सेवाएं लीं और 1,03,904 का उपचार हुआ। राज्य के 48 एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) केंद्रों में अब तक 1.59 लाख मरीज पंजीकृत हुए, जिनमें से 1.37 लाख ने उपचार शुरू किया।