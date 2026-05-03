गुजरात में 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 25 फरवरी से 17 मार्च तक होंगी

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसएचएसईबी) ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 का विस्तृत शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक राज्य में 10वीं व 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से 17 मार्च 2027 तक चलेंगी।कैलेंडर के अनुसार दोनों बोर्ड परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की पूरक परीक्षा इस वर्ष 11 अगस्त से 22 अगस्त तक ली जाएंगी। इसी तरह कक्षा आठ से 12वीं तक की प्रथम परीक्षाएं 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेंगी। कक्षा 9 से 12वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा 8 जनवरी से 28 जनवरी 2027 तक आयोजित होंगी। जबकि स्कूल-स्तरीय विषय परीक्षा अगले वर्ष एक से 3 फरवरी तक चलेंगी। कक्षा 12 विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षाएं 5 से 13 फरवरी 2027 तक ली जाएंगी।