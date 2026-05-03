 राज्य में तेजी से बढ़े सड़क हादसे, चार माह में 15 हजार से अधिक ट्रोमा केस

गुजरात में सड़क हादसों से जुड़े ट्रोमा मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। राज्य के 108 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (ईएमएस) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अप्रेल 2026 के बीच वाहन दुर्घटनाओं से जुड़े ट्रोमा केसों की संख्या 73815 रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 58780 था। महज चार माह में ही सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए 15 हजार से अधिक लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाया गया।वाहन हादसों के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि अहमदाबाद और सूरत जिलों में देखने को मिली। अहमदाबाद में 2025 के ट्रोमा के 9591 मामलों की तुलना में 2026 में 11093 केस दर्ज हुए। वहीं सूरत में 6385 से बढ़कर 7423 केस सामने आए। इसी तरह राजकोट, वडोदरा और कच्छ जिलों में भी ट्रोमा मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।