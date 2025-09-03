Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

हेड कांस्टेबल ने नशे में किया अभद्र व्यवहार

वडोदरा जिले के वरणामा थाने के हेड कांस्टेबल अमित परमार ने वडोदरा के मकरपुरा इलाके की एक सोसाइटी में पहुंचकर हंगामा और अभद्र व्यवहार किया।जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल अमित परमार काम निपटाकर नशे की हालत में वडोदरा शहर के मकरपुरा इलाके में अपनी सोसाइटी में पहुंचा। उसने सोसाइटी के गेट के पास हंगामा करते [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Sep 03, 2025

वडोदरा जिले के वरणामा थाने के हेड कांस्टेबल अमित परमार ने वडोदरा के मकरपुरा इलाके की एक सोसाइटी में पहुंचकर हंगामा और अभद्र व्यवहार किया।
जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल अमित परमार काम निपटाकर नशे की हालत में वडोदरा शहर के मकरपुरा इलाके में अपनी सोसाइटी में पहुंचा। उसने सोसाइटी के गेट के पास हंगामा करते हुए स्थानीय लोगों से अभद्र व्यवहार किया। एक नागरिक ने हेड कांस्टेबल की ओर से किए जा रहे अभद्र व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके अलावा स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर हेड कांस्टेबल अमित परमार के खिलाफ मकरपुरा पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरोपी को पकड़ा

शिकायतकर्ता किरणभाई नागर ने कहा कि मकरपुरा डिपो के पीछे सोसाइटी में रहने वाले हेड कांस्टेबल अमित परमार शराब पीकर आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। एक महीने पहले अमित ने दुर्घटना की थी, तब हमने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक के कहने पर हमने मामला वापस ले लिया और समझौता कर लिया। इस बार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हेड कांस्टेबल अमित परमार को पकड़ लिया।

