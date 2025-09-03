हेड कांस्टेबल ने नशे में किया अभद्र व्यवहार

वडोदरा जिले के वरणामा थाने के हेड कांस्टेबल अमित परमार ने वडोदरा के मकरपुरा इलाके की एक सोसाइटी में पहुंचकर हंगामा और अभद्र व्यवहार किया।

जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल अमित परमार काम निपटाकर नशे की हालत में वडोदरा शहर के मकरपुरा इलाके में अपनी सोसाइटी में पहुंचा। उसने सोसाइटी के गेट के पास हंगामा करते हुए स्थानीय लोगों से अभद्र व्यवहार किया। एक नागरिक ने हेड कांस्टेबल की ओर से किए जा रहे अभद्र व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके अलावा स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर हेड कांस्टेबल अमित परमार के खिलाफ मकरपुरा पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन के तहत मामला दर्ज किया गया।