गुजरात में कई जगह भारी बारिश, बिगड़ी गरबा की रंगत

अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित राज्य सरकार के वाइब्रेंट नवरात्रि मैदान पर बारिश के चलते भरे पानी को निकालते श्रमिक।
Ahmedabad. गुजरात में रविवार को छुट्टी के दिन गरबा का लुत्फ उठाने की लोगों-खेलैयाओं की मंशा पर बारिश ने पानी फेर दिया।दरअसल राज्य की 183 तहसीलों में रविवार को सुबह से लेकर रात 8 बजे तक बारिश हुई। राज्य की 53 तहसीलों में एक इंच से लेकर चार इंच तक पानी बरसा। इसके चलते गरबा मैदानों पर पानी भर गया। रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहने से वडोदरा, अहमदाबाद में कई बड़े गरबा आयोजकों ने रविवार के गरबा को रद्द करने की घोषणा कर दी। जिससे खेलैयाओं की रविवार की छुट्टी के दिन रातभर गरबा खेलने की आस अधूरी रह गई।
दक्षिण गुजरात के जिलों में बारिश का ज्यादा जोर रहा। सुबह 6 से रात 8 बजे तक भरुच जिले की अंकलेश्वर तहसील में 4.17 इंच बारिश दर्ज की गई। नर्मदा जिले के डेडियापाडा में 3.98, वलसाड जिले की कपराडा तहसील में 3.78,, उमरगांव में 3.23 इंच, धरमपुर में 3.11 इंच और सूरत की उमरपाडा तहसील में तीन इंच बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की आशंका जताई है। सोमवार को सूरत, नवसारी, वलसाड जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए वलसाड जिला कलक्टर ने आंगनबाड़ी से लेकर प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया है।
वडोदरा में रविवार को अच्छी बारिश होने के चलते गरबा मैदान पर पानी भर गया। शाम तक बारिश जारी रहने के चलते मैदान से भरे पानी को निकालना आयोजकों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने रविवार के गरबा को रद्द करने की घोषणा कर दी। इसमें वीएनएफ, एलवीपी और युनाइटेड वे गरबा शामिल हैं। आयोजक जल्द ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अहमदाबाद में भी कर्णावती क्लब सहित कई आयोजकों ने मैदान में पानी भर जाने के चलते गरबा रद्द करने की घोषणा की।
मौसम विज्ञान केन्द्र अहमदाबाद ने सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा सहित उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। छोटा उदेपुर नर्मदा, भरुच, डांग, तापी, कच्छ, भावनगर, अमरेली में अति भारी बारिश की आशंका जताई है। मंगलवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार व्यक्त किए हैं।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग