गुजरात में कई जगह भारी बारिश, बिगड़ी गरबा की रंगत

Ahmedabad. गुजरात में रविवार को छुट्टी के दिन गरबा का लुत्फ उठाने की लोगों-खेलैयाओं की मंशा पर बारिश ने पानी फेर दिया।दरअसल राज्य की 183 तहसीलों में रविवार को सुबह से लेकर रात 8 बजे तक बारिश हुई। राज्य की 53 तहसीलों में एक इंच से लेकर चार इंच तक पानी बरसा। इसके चलते गरबा मैदानों पर पानी भर गया। रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहने से वडोदरा, अहमदाबाद में कई बड़े गरबा आयोजकों ने रविवार के गरबा को रद्द करने की घोषणा कर दी। जिससे खेलैयाओं की रविवार की छुट्टी के दिन रातभर गरबा खेलने की आस अधूरी रह गई।

