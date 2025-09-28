Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

गुजरात में कई जगह भारी बारिश, बिगड़ी गरबा की रंगत

-अहमदाबाद, वडोदरा में कई बड़े गरबा आयोजन रद्द, मैदानों पर भरा पानी , रविवार को 183 तहसीलों में बारिश, दक्षिण गुजरात में ज्यादा जोर, आज भी कई जिलों में रेड अलर्ट, वलसाड में 12वीं तक के स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 28, 2025

GU ground

अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित राज्य सरकार के वाइब्रेंट नवरात्रि मैदान पर बारिश के चलते भरे पानी को निकालते श्रमिक।

Ahmedabad. गुजरात में रविवार को छुट्टी के दिन गरबा का लुत्फ उठाने की लोगों-खेलैयाओं की मंशा पर बारिश ने पानी फेर दिया।दरअसल राज्य की 183 तहसीलों में रविवार को सुबह से लेकर रात 8 बजे तक बारिश हुई। राज्य की 53 तहसीलों में एक इंच से लेकर चार इंच तक पानी बरसा। इसके चलते गरबा मैदानों पर पानी भर गया। रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहने से वडोदरा, अहमदाबाद में कई बड़े गरबा आयोजकों ने रविवार के गरबा को रद्द करने की घोषणा कर दी। जिससे खेलैयाओं की रविवार की छुट्टी के दिन रातभर गरबा खेलने की आस अधूरी रह गई।

दक्षिण गुजरात के जिलों में बारिश का ज्यादा जोर रहा। सुबह 6 से रात 8 बजे तक भरुच जिले की अंकलेश्वर तहसील में 4.17 इंच बारिश दर्ज की गई। नर्मदा जिले के डेडियापाडा में 3.98, वलसाड जिले की कपराडा तहसील में 3.78,, उमरगांव में 3.23 इंच, धरमपुर में 3.11 इंच और सूरत की उमरपाडा तहसील में तीन इंच बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की आशंका जताई है। सोमवार को सूरत, नवसारी, वलसाड जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए वलसाड जिला कलक्टर ने आंगनबाड़ी से लेकर प्राइमरी, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया है।

वडोदरा के वीएनएफ, एलवीपी, युनाइटेड वे गरबा रद्द

वडोदरा में रविवार को अच्छी बारिश होने के चलते गरबा मैदान पर पानी भर गया। शाम तक बारिश जारी रहने के चलते मैदान से भरे पानी को निकालना आयोजकों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने रविवार के गरबा को रद्द करने की घोषणा कर दी। इसमें वीएनएफ, एलवीपी और युनाइटेड वे गरबा शामिल हैं। आयोजक जल्द ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अहमदाबाद में भी कर्णावती क्लब सहित कई आयोजकों ने मैदान में पानी भर जाने के चलते गरबा रद्द करने की घोषणा की।

अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा में आज ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केन्द्र अहमदाबाद ने सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा सहित उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। छोटा उदेपुर नर्मदा, भरुच, डांग, तापी, कच्छ, भावनगर, अमरेली में अति भारी बारिश की आशंका जताई है। मंगलवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार व्यक्त किए हैं।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में कई जगह भारी बारिश, बिगड़ी गरबा की रंगत

