कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र नो कैटल जोन घोषित

सीपी की अधिसूचना के तहत नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास का पूरा क्षेत्र और मोटेरा गाम सब्जी मार्केट, संपाद रेसिडेंसी, अतिशय रेसिडेंसी, एसबीआई चार रास्ता, कोटेश्वर रोड, मोटेरा, साबरमती, धर्मनगर रेलवे स्टेशन से रामनगर सब्जी मार्केट तक का क्षेत्र, फिर खोडियार किटली चार रास्ता से मोटेरा, साबरमती का रोड, भूत बंगला, सर्वोत्तम नगर रोड, साबरमती, टोरेन्ट पावर से जवाहरचौक होते हुए भाव सागर तक का क्षेत्र, टोरेन्ट पावर हाउस से झुंडाल सर्कल तक रोड के दोनों तरफ के मार्ग नो कैटल जोन व कैटल फ्री क्षेत्र रहेंगे। इसके अलावा गणेश रेसिडेंसी, विहोतर नगर के अंदर, मानसरोवर चांदखेड़ा, होम टाउन -4 त्रागड रोड, चांदखेड़ा का क्षेत्र, तपोवन सर्कल से झुंडाल सर्कल एसपी रिंग रोड, चांदखेड़ा, चांदखेड़ा गांव, निगम नगर नए पुलिस क्वाटर्स क्षेत्र, चांदखेड़ा और साबरमती डी केबिन शैल गंगा चार रास्ता, सत्संगपार्क के पास चांदखेड़ा का क्षेत्र भी नो कैटल जोन रहेगा।