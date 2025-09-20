अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, राणीप में 4 घंटे में 2.70 इंच गिरा पानी

Ahmedabad. शहर में शनिवार को अचानक भारी बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह चार बजे से छह बजे के दौरान और फिर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के दौरान मूसलाधार बारिश हुई।
दोपहर में चार घंटे में ही शहर के राणीप क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2.70 इंच पानी गिरा। चांदलोडिया में 2.34 इंच, उस्मानपुरा में 2.07 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं दूधेश्वर में 1.83 इंच, मणिनगर में 1.61 इंच, गोता में 1.59 इंच, नवरंगपुरा में 1.46 इंच और इंद्रपुरी वार्ड में 1.40 इंच बरसात हुई। इसके चलते शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। बारिश के चलते सुरक्षा के मद्देनजर दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर अखबारनगर अंडरपास और ढाई बजे उस्मानपुरा अंडरपास को वाहन चालकों के लिए बंद करना पड़ा। कुछ समय बाद बारिश थमने और पानी उतरने पर उसे खोल दिया गया। बरसात के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
अहमदाबाद महानगर पालिका कंट्रोल रूम के तहत सुबह शहर में सुबह और दोपहर दो बार हुई बरसात में सुबह चार से छह बजे के दौरान वस्त्राल क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1.79 इंच बारिश रेकॉर्ड की गई। इंद्रपुरी वार्ड में 1.54 इंच, रामोल में 1.46 इंच, वटवा में 1.42 इंच और ओढव में एक इंच बारिश दर्ज की गई। दाणापीठ, वटवा, मोटेरा, ओढव, चांदखेडा और चकुडिया रखियाल क्षेत्र में दोपहर के समय भी एक इंच से ज्यादा बारिश हुई। शहर में शनिवार शाम चार बजे तक मौसम का औसतन 1054 मिलीमीटर बारिश यानि 41.51 इंच बारिश दर्ज की गई है।
अहमदाबाद के ऊपरी क्षेत्र में भी बारिश होने के चलते साबरमती नदी के जल स्तर में भी वृद्धि हुई। शनिवार शाम चार बजे वासणा बैराज का जल स्तर 133 फुट दर्ज किया गया। संत सरोवर से 675 क्यूसेक पानी की आवक हुई। धरोई बांध से 4640 क्यूसेक पानी की आवक हुई। ऐसे में नदी में कुल 11370 क्यूसेक पानी की आवक होने से वासणा बैराज के तीन गेट चार फुट तक खोले गए। 10911 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। साबरमती रिवरफ्रंट वॉक वे पर सिक्युरिटी गार्ड को अलर्ट किया गया था।
जीएमडीसी सहित शहर के अन्य गरबा स्थलों पर जल जमाव
शनिवार को शहर में भारी बारिश होने के चलते जीएमडीसी मैदान सहित शहर के अन्य गरबा मैदानों, पार्टी प्लॉट में जल जमाव की स्थिति देखी गई। कल से गरबा शुरू होना है। ऐसे में गरबा आयोजक चिंतित हैं।