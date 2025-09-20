अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, राणीप में 4 घंटे में 2.70 इंच गिरा पानी

दोपहर में चार घंटे में ही शहर के राणीप क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2.70 इंच पानी गिरा। चांदलोडिया में 2.34 इंच, उस्मानपुरा में 2.07 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं दूधेश्वर में 1.83 इंच, मणिनगर में 1.61 इंच, गोता में 1.59 इंच, नवरंगपुरा में 1.46 इंच और इंद्रपुरी वार्ड में 1.40 इंच बरसात हुई। इसके चलते शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। बारिश के चलते सुरक्षा के मद्देनजर दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर अखबारनगर अंडरपास और ढाई बजे उस्मानपुरा अंडरपास को वाहन चालकों के लिए बंद करना पड़ा। कुछ समय बाद बारिश थमने और पानी उतरने पर उसे खोल दिया गया। बरसात के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।