Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, राणीप में 4 घंटे में 2.70 इंच गिरा पानी

-बारिश के चलते उस्मानपुरा, अखबार नगर अंडरपास करने पड़े बंद, निचले इलाकों में जल जमाव, वाहन चालकों को हुई परेशानी

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 20, 2025

Ahmedabad

Ahmedabad. शहर में शनिवार को अचानक भारी बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह चार बजे से छह बजे के दौरान और फिर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के दौरान मूसलाधार बारिश हुई।

दोपहर में चार घंटे में ही शहर के राणीप क्षेत्र में सबसे ज्यादा 2.70 इंच पानी गिरा। चांदलोडिया में 2.34 इंच, उस्मानपुरा में 2.07 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं दूधेश्वर में 1.83 इंच, मणिनगर में 1.61 इंच, गोता में 1.59 इंच, नवरंगपुरा में 1.46 इंच और इंद्रपुरी वार्ड में 1.40 इंच बरसात हुई। इसके चलते शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। बारिश के चलते सुरक्षा के मद्देनजर दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर अखबारनगर अंडरपास और ढाई बजे उस्मानपुरा अंडरपास को वाहन चालकों के लिए बंद करना पड़ा। कुछ समय बाद बारिश थमने और पानी उतरने पर उसे खोल दिया गया। बरसात के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सुबह के दौरान भी कई जगह बरसात

अहमदाबाद महानगर पालिका कंट्रोल रूम के तहत सुबह शहर में सुबह और दोपहर दो बार हुई बरसात में सुबह चार से छह बजे के दौरान वस्त्राल क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1.79 इंच बारिश रेकॉर्ड की गई। इंद्रपुरी वार्ड में 1.54 इंच, रामोल में 1.46 इंच, वटवा में 1.42 इंच और ओढव में एक इंच बारिश दर्ज की गई। दाणापीठ, वटवा, मोटेरा, ओढव, चांदखेडा और चकुडिया रखियाल क्षेत्र में दोपहर के समय भी एक इंच से ज्यादा बारिश हुई। शहर में शनिवार शाम चार बजे तक मौसम का औसतन 1054 मिलीमीटर बारिश यानि 41.51 इंच बारिश दर्ज की गई है।

वासणा बैराज के तीन गेट खोले

अहमदाबाद के ऊपरी क्षेत्र में भी बारिश होने के चलते साबरमती नदी के जल स्तर में भी वृद्धि हुई। शनिवार शाम चार बजे वासणा बैराज का जल स्तर 133 फुट दर्ज किया गया। संत सरोवर से 675 क्यूसेक पानी की आवक हुई। धरोई बांध से 4640 क्यूसेक पानी की आवक हुई। ऐसे में नदी में कुल 11370 क्यूसेक पानी की आवक होने से वासणा बैराज के तीन गेट चार फुट तक खोले गए। 10911 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। साबरमती रिवरफ्रंट वॉक वे पर सिक्युरिटी गार्ड को अलर्ट किया गया था।

जीएमडीसी सहित शहर के अन्य गरबा स्थलों पर जल जमाव

शनिवार को शहर में भारी बारिश होने के चलते जीएमडीसी मैदान सहित शहर के अन्य गरबा मैदानों, पार्टी प्लॉट में जल जमाव की स्थिति देखी गई। कल से गरबा शुरू होना है। ऐसे में गरबा आयोजक चिंतित हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

20 Sept 2025 11:16 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, राणीप में 4 घंटे में 2.70 इंच गिरा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.