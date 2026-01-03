सरकारी कार्यालयों के बाहर हेलमेट ड्राइव: 1250 को पकड़ा, 80 पुलिस कर्मियों से भी वसूला दंड

शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को साझा किए गए आंकड़ों में बताया कि 1250 वाहन चालकों में सबसे ज्यादा 1189 वाहन चालक हेलमेट पहने बिना ही सरकारी कार्यालय पहुंचे थे। इन पर कार्रवाई करते हुए इनसे 5.54 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा डार्क फिल्म लगाए हुए चार पहिया के वाहन लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचने वाले 15 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। उनसे दंड के तहत 9 हजार रुपए वसूल किए गए, जबकि ऐसे दो वाहनों को डिटेन भी किया गया है। 46 वाहन चालक ऐसे थे, जिनके वाहन में या तो नंबर प्लेट थी ही नहीं, थी भी तो उसमें छेड़छाड़़ की गई थी, ताकि वह शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की पकड़ में नहीं आ सकें। 46 में से 8 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, जबकि अन्य से दंड के रूप में 14400 रुपए वसूल किए हैं।