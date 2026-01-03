सरकारी कार्यालयों के बाहर हेलमेट ड्राइव: 1250 को पकड़ा, 80 पुलिस कर्मियों से भी वसूला दंड

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर हेलमेट बिना पहुंचे दुपहिया वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई करते ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी।
Ahmedabad. शहर पुलिस ने वर्ष 2026 के दूसरे ही दिन शहर के सरकारी कार्यालयों में हेलमेट, सीट बेल्ट, ब्लैक फिल्म और नंबर प्लेट बिना वाहन लेकर पहुंचने वालों के विरुद्ध अभियान छेड़ा। दो जनवरी को अभियान छेड़ते हुए यातायात पुलिस ने सुबह 9 से रात 8 बजे के दौरान एक ही दिन में 1250 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। इनसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर 5.77 लाख रुपए का दंड वसूला। 10 वाहनों को जब्त किया।
शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को साझा किए गए आंकड़ों में बताया कि 1250 वाहन चालकों में सबसे ज्यादा 1189 वाहन चालक हेलमेट पहने बिना ही सरकारी कार्यालय पहुंचे थे। इन पर कार्रवाई करते हुए इनसे 5.54 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा डार्क फिल्म लगाए हुए चार पहिया के वाहन लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचने वाले 15 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। उनसे दंड के तहत 9 हजार रुपए वसूल किए गए, जबकि ऐसे दो वाहनों को डिटेन भी किया गया है। 46 वाहन चालक ऐसे थे, जिनके वाहन में या तो नंबर प्लेट थी ही नहीं, थी भी तो उसमें छेड़छाड़़ की गई थी, ताकि वह शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की पकड़ में नहीं आ सकें। 46 में से 8 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, जबकि अन्य से दंड के रूप में 14400 रुपए वसूल किए हैं।
शहर ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान के तहत पुलिस कार्यालयों के बाहर भी कार्रवाई की। शाहीबाग स्थित शहर पुलिस आयुक्त एवं पुलिस मुख्यालय के बाहर भी सुबह 9 बजे से टीमें तैनात की थीं। दिन भर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले 80 पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। 71 पुलिस कर्मचारी हेलमेट पहने बिना ऑफिस पहुंचे थे। ऐसे में उनसे 35500 रुपए का दंड वसूला। एक पुलिसकर्मी डार्क फिल्म लगा वाहन लेकर पहुंचा था, उससे 500 का जुर्माना वसूला। जबकि 8 पुलिस कर्मचारी नंबर प्लेट बिना के वाहन लेकर पहुंचे थे। कुछ में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ भी की गई थी। ऐसे एक वाहन को डिटेन किया है। इनसे दंड के रूप में 2800 रुपए वसूल किए गए।
