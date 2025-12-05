नियमों को ताक पर रखकर चल रहे अस्पतालों पर फिर गिरी गाज, 13 को किया सील

Ahmedabad : महानगरपालिका ने शुक्रवार को दक्षिण जोन में स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डिंग यूज (बीयू) परमिशन के बिना और अन्य नियमों की अनदेखी करते मिले 13 अस्पतालों को सील कर दिया गया। बुधवार को भी शहर में 16 अस्पतालों पर इसी तरह की गाज गिरी थी। नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।महानगरपालिका की ओर से शहर के दक्षिण जोन में एस्टेट एवं नगर विकास विभाग की टीम ने पीरियॉडिक इंस्पेक्शन के दौरान पाया कि कई अस्पताल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जो आम नागरिकों के हित में नहीं है। आठ टीम बनाकर ज़ोन में जांच की गई। इस दौरान कुल 81 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 27 को नोटिस जारी किए गए और 13 अस्पतालों को सील कर दिया गया। सील किए गए अस्पतालों में ज्यादातर इंद्रपुरी, खोखरा, मणिनगर और अन्य इलाकों के हैं। शहर में दो दिन पहले भी मनपा की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई थी। उस दौरान नियमों का पालन न करने वाले भवनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न इलाकों में अस्पतालों, स्कूलों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों समेत कुल 28 स्थानों को सील किया गया था। इनमें 16 अस्पताल, 9 स्कूल और 3 अन्य इकाइयां शामिल थीं।