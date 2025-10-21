दिवाली पर जरूरतमंदों को बांटी घरेलू उपयोगी वस्तुएं

शिल्प शालीग्राम इनसाइट सीरीज की पहल इस दिवाली, खुशियां बांटने का एक कदम बढ़ाएं के तहत सोसाइटी के निवासियों ने अपने घरों से साफ-सुथरे और उपयोगी कपड़े, कंबल, चादरें, बच्चों के खिलौने, जूते-चप्पल तथा अन्य घरेलू वस्तुएं एकत्र कीं।

इन वस्तुओं को पहले सोसाइटी के हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी टीम को वितरित किया गया। बाद में सोसाइटी परिसर से बाहर जरूरतमंद परिवारों और गरीब लोगों को बांटी गई।

सोसाइटी के सदस्य रवि अग्रवाल ने बताया कि यह पहल केवल कुछ वस्तुएं बांटने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह मानवता और एकता की रौशनी फैलाने की एक सशक्त कोशिश बनी। 100 से अधिक जरूरतमंद लोगों को वस्तुएं बांटी गई, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखाई दी। शिल्प शालीग्राम इनसाइट सीरीज टीम ने इस अभियान का समन्वय किया। सोसाइटी के सभी निवासियों ने सहयोग दिया।