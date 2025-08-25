Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

ICSI: कंपनी सचिव परीक्षा में अहमदाबाद के 7 विद्यार्थियों ने पाई ऑल इंडिया रैंक, बताए सफलता के मंत्र

-अहमदाबाद सेंटर के दो विद्यार्थियों ने सीएस प्रोफेशनल, पांच ने सीएस एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश के टॉप-25 विद्यार्थियों में बनाई जगह

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 25, 2025

ICSI

Ahmedabad. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की ओर से जून 2025 में ली गई प्रोफेशनल प्रोग्राम, एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की परीक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम में अहमदाबाद केंद्र के सात विद्यार्थी चमके हैं। दो विद्यार्थियों ने प्रोफेशनल तो पांच ने एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश के टॉप-25 विद्यार्थियों की सूची में जगह बनाई है। इन रैंकर्स ने कहा कि सफलता के लिए निरंतरता के साथ पढ़ाई करना, बार-बार पाठ को याद करना और समय का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है।

स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी जरूरी: हनी

सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में 700 में से 420 अंक पाकर देश में 11वीं रैंक पाने वाली हनी मनशानी बताती हैं कि गत वर्ष एक्जीक्यूटिव में भी उनकी देश में छठी रैंक थी। उन्होंने कहा कि बिना कड़ी मेहनत के स्मार्ट वर्क भी काम नहीं आता। अंतिम तीन माह दैनिक 14-15 घंटे पढ़ाई की। मॉड्यूल को आधार बनाया। समय प्रबंधन पर ध्यान देने को पुराने 250-300 पेपर हल किए। वे परिवार की पहली सीएस हैं।

निरंतरता से पढ़ाई, रिवीजन सबसे जरूरी: अरनव

700 में से 407 अंक के साथ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में देश में 16वां स्थान पाने वाले पंजाब मूल के अरनव शर्मा बताते हैं कि निरंतरता से पढ़ाई करना,रिवीजन करना सबसे जरूरी है। जितना पुराने पेपर हल करेंगे उतना फायदा होगा। आगे चलकर एलएलबी और एमबीए करने की चाहत है।

एक्जीक्यूटिव में चूरू की भूमिका ने पाई चौथी रैंक

राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर की मूल निवासी हाल हाटकेश्वर में रह रही भूमिका सरावगी ने एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 700 में से 415 अंक पाकर देश में चौथा स्थान पाया है। वे कहती हैं कि मॉड्यूल से ही तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर हल करना काफी मदद करता है। पिता संजय कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं। मां सुनीता गृहिणी हैं। परिवार की पहली सदस्य हैं, जो सीएस कर रही हैं।

योजना बनाकर करनी चाहिए पढ़ाई: रोनक

410 अंक के साथ देश में छठा स्थान पाने वाले अहमदाबाद के रोनक बेलानी ने दैनिक 10-11 घंटे की पढ़ाई कर यह सफलता पाई है। वे कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव में सफलता के लिए दैनिक योजना बनाकर पढ़ाई करने से फायदा होता है। रिवीजन सबसे अहम है।

पाली की ध्रुवी ने पाई 13वीं ऑल इंडिया रैंक

राजस्थान के पाली जिले के चामुंडेरी की मूल निवासी हाल ओढव में रहने वाली ध्रुवी मालवी ने 398 अंक के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश में 13वां स्थान पाया है। पिता भावेश व्यवसायी हैं, मां ममता गृहिणी हैं। ध्रुवी कहती हैं कि निरंतरता से पढ़ाई करने से सफलता जरूर मिलती है। तैयारी के चलते उन्होंने उत्सवों, पारिवारिक कार्यक्रमों में अच्छे से हिस्सा नहीं लिया। परिवार का पूरा सहयोग रहा।

लगन से निरंतर पढ़ाई करना फायदेमंद: पूजा

393 अंक के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश में 16वां स्थान पाने वालीं पूजा झा बताती हैं कि लगन से निरंतर पढ़ाई करना सफलता के लिए काफी जरूरी है। यह फायदेमंद भी है। वे दैनिक आठ से नौ घंटे पढ़ाई करती थीं। रिवीजन पर जोर देना चाहिए। पिता देवाशीष व्यापारी हैं, मां ऋति शिक्षिका हैं।

सोशल मीडिया से रहें दूर: विजय

385 अंक के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश में 21वां स्थान पाने वाले विजय मेनानी बताते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया से संभव हो उतना दूर रहें। दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें। ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर हल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।

मॉड्यूल को बनाएं पढ़ाई का आधार: वीरती

प्रोफेशनल प्रोग्राम में अहमदाबाद सेंटर में तीसरा स्थान पाने वाली वीरती शाह बताती हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि संस्थान के मॉड्यूल को ही पढ़ाई का मूल आधार बनाएं। एक्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

25 Aug 2025 11:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / ICSI: कंपनी सचिव परीक्षा में अहमदाबाद के 7 विद्यार्थियों ने पाई ऑल इंडिया रैंक, बताए सफलता के मंत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.