ICSI: कंपनी सचिव परीक्षा में अहमदाबाद के 7 विद्यार्थियों ने पाई ऑल इंडिया रैंक, बताए सफलता के मंत्र

Ahmedabad. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की ओर से जून 2025 में ली गई प्रोफेशनल प्रोग्राम, एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की परीक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम में अहमदाबाद केंद्र के सात विद्यार्थी चमके हैं। दो विद्यार्थियों ने प्रोफेशनल तो पांच ने एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश के टॉप-25 विद्यार्थियों की सूची में जगह बनाई है। इन रैंकर्स ने कहा कि सफलता के लिए निरंतरता के साथ पढ़ाई करना, बार-बार पाठ को याद करना और समय का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है।
सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में 700 में से 420 अंक पाकर देश में 11वीं रैंक पाने वाली हनी मनशानी बताती हैं कि गत वर्ष एक्जीक्यूटिव में भी उनकी देश में छठी रैंक थी। उन्होंने कहा कि बिना कड़ी मेहनत के स्मार्ट वर्क भी काम नहीं आता। अंतिम तीन माह दैनिक 14-15 घंटे पढ़ाई की। मॉड्यूल को आधार बनाया। समय प्रबंधन पर ध्यान देने को पुराने 250-300 पेपर हल किए। वे परिवार की पहली सीएस हैं।
700 में से 407 अंक के साथ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में देश में 16वां स्थान पाने वाले पंजाब मूल के अरनव शर्मा बताते हैं कि निरंतरता से पढ़ाई करना,रिवीजन करना सबसे जरूरी है। जितना पुराने पेपर हल करेंगे उतना फायदा होगा। आगे चलकर एलएलबी और एमबीए करने की चाहत है।
राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर की मूल निवासी हाल हाटकेश्वर में रह रही भूमिका सरावगी ने एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 700 में से 415 अंक पाकर देश में चौथा स्थान पाया है। वे कहती हैं कि मॉड्यूल से ही तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर हल करना काफी मदद करता है। पिता संजय कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं। मां सुनीता गृहिणी हैं। परिवार की पहली सदस्य हैं, जो सीएस कर रही हैं।
410 अंक के साथ देश में छठा स्थान पाने वाले अहमदाबाद के रोनक बेलानी ने दैनिक 10-11 घंटे की पढ़ाई कर यह सफलता पाई है। वे कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव में सफलता के लिए दैनिक योजना बनाकर पढ़ाई करने से फायदा होता है। रिवीजन सबसे अहम है।
राजस्थान के पाली जिले के चामुंडेरी की मूल निवासी हाल ओढव में रहने वाली ध्रुवी मालवी ने 398 अंक के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश में 13वां स्थान पाया है। पिता भावेश व्यवसायी हैं, मां ममता गृहिणी हैं। ध्रुवी कहती हैं कि निरंतरता से पढ़ाई करने से सफलता जरूर मिलती है। तैयारी के चलते उन्होंने उत्सवों, पारिवारिक कार्यक्रमों में अच्छे से हिस्सा नहीं लिया। परिवार का पूरा सहयोग रहा।
393 अंक के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश में 16वां स्थान पाने वालीं पूजा झा बताती हैं कि लगन से निरंतर पढ़ाई करना सफलता के लिए काफी जरूरी है। यह फायदेमंद भी है। वे दैनिक आठ से नौ घंटे पढ़ाई करती थीं। रिवीजन पर जोर देना चाहिए। पिता देवाशीष व्यापारी हैं, मां ऋति शिक्षिका हैं।
385 अंक के साथ एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश में 21वां स्थान पाने वाले विजय मेनानी बताते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया से संभव हो उतना दूर रहें। दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें। ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर हल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।
प्रोफेशनल प्रोग्राम में अहमदाबाद सेंटर में तीसरा स्थान पाने वाली वीरती शाह बताती हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि संस्थान के मॉड्यूल को ही पढ़ाई का मूल आधार बनाएं। एक्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक थी।