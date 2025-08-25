ICSI: कंपनी सचिव परीक्षा में अहमदाबाद के 7 विद्यार्थियों ने पाई ऑल इंडिया रैंक, बताए सफलता के मंत्र

Ahmedabad. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की ओर से जून 2025 में ली गई प्रोफेशनल प्रोग्राम, एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की परीक्षा के सोमवार को घोषित परिणाम में अहमदाबाद केंद्र के सात विद्यार्थी चमके हैं। दो विद्यार्थियों ने प्रोफेशनल तो पांच ने एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में देश के टॉप-25 विद्यार्थियों की सूची में जगह बनाई है। इन रैंकर्स ने कहा कि सफलता के लिए निरंतरता के साथ पढ़ाई करना, बार-बार पाठ को याद करना और समय का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है।