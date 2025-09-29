बोरवेल में फंसे बच्चों को बचाने के लिए आइआइटी गांधीनगर ने विकसित की स्वदेशी प्रणाली

प्रो. मधू वडाली ने बताया कि एनडीआरएफ जवान अभी बोरवेल में फंसे बच्चे को नीचे से ऊपर निकालने को छड़ों को हाथ पकड़ते, उठाते हैं, इसमें काफी समय लगता है। यह असुरक्षित और थका देने वाला है। नई प्रणाली में मॉड्यूलर होइस्ट (भार को ऊपर उठाने की मशीन और एक इलेक्ट्रिक चरखी का उपयोग किया है, जिससे बचावकर्मियों को स्टील की भारी छड़ों को पकड़े रहने, उसे हाथों से उठाने की जरूरत नहीं होगी। यह काम मोटर चालित इलेक्टि्रक चरखी करेगी। मशीन से भार को संभाला जा सकेगा। इससे समय कम लगेगा, थकान नहीं होगी, बचाव प्रक्रिया सुरक्षित, प्रभावी होगी।