वडोदरा में अवैध रूप से गैस रीफिलिंग का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

वडोदरा. ग्रामीण पुलिस के तहत करजण पुलिस स्टेशन की टीम ने अवैध रूप से गैस रीफिलिंग का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।वडोदरा के पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल की ओर से ऑपरेशन पराक्रम के तहत आगामी दिवाली त्योहार पर घरेलू व कॉमर्शियल गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए मागदर्शन दिया गया।

इसके तहत डभोई डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक आकाश पटेल के निर्देश पर करजण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ए के भरवाड के निर्देशन में सर्वेलंस टीम ने करजण टाउन क्षेत्र में गश्त शुरू की। मुखबिर की सूचना पर जलाराम नगर की ग्रीन पार्क सोसाइटी के आवासीय मकान में छापेमारी की गई।

मकान में रसीद पटेल अवैध रूप से बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस रीफिलिंग करता मिला। उसके खिलाफ करजण थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। उसे गिरफ्तार कर मौके से 3.02 लाख रुपए के अलग-अलग कंपनी के भरे-खाली छोटे-बड़े 136 सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही गैस रीफिलिंग करने के 8100 रुपए के साधन भी जब्त किए गए।