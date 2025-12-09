जीएसटी दर में कटौती का असर: गुजरात में वाहन बिक्री में तेजी

Ahmedabad. दिवाली पर गुजरात में वाहनों की बिक्री हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन इस बार दिवाली के बाद भी राज्य में वाहनों की बिक्री में मजबूती देखने को मिली है। एक को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के वाहनों में बीते साल 2024 के नवंबर महीने की तुलना में नवंबर 2025 में बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला है। देश में भी बीते साल की तुलना में इस साल नवंबर माह में सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री में 2.14 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। इसकी जगह गुजरात में 18.62 फीसदी की अच्छी वृद्धि रेकॉर्ड गई। नवंबर 2024 में गुजरात में 196359 वाहन बिके थे, उसकी तुलना में नवंबर 2025 में 232918 वाहनों की बिक्री हुई।