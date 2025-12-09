जीएसटी दर में कटौती का असर: गुजरात में वाहन बिक्री में तेजी

एआई फोटो।
Ahmedabad. दिवाली पर गुजरात में वाहनों की बिक्री हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन इस बार दिवाली के बाद भी राज्य में वाहनों की बिक्री में मजबूती देखने को मिली है। एक को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के वाहनों में बीते साल 2024 के नवंबर महीने की तुलना में नवंबर 2025 में बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला है। देश में भी बीते साल की तुलना में इस साल नवंबर माह में सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री में 2.14 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। इसकी जगह गुजरात में 18.62 फीसदी की अच्छी वृद्धि रेकॉर्ड गई। नवंबर 2024 में गुजरात में 196359 वाहन बिके थे, उसकी तुलना में नवंबर 2025 में 232918 वाहनों की बिक्री हुई।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन्स (फाडा) की ओर से नवंबर 2025 में रिटेल में वाहनों की हुई बिक्री की जारी डेटा रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।
फाडा की नवंबर 2025 रिपोर्ट में सामने आया कि पूरे देश में नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में दुपहिया वाहनों की बिक्री 3.10 फीसदी घटी है। लेकिन गुजरात में दुपहिया वाहनों की बिक्री में 17.21 फीसदी का इजाफा हुआ है। नवंबर 2024 में बिके 147041 दुपहिया वाहनों की तुलना में नवंबर 25 में 172343 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई।
रिपोर्ट के तहत नवंबर 2024 की तुलना में इस साल नवंबर 2025 में कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में गुजरात में 65 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में 5171 कॉमर्शियल वाहन बिके थे, 2025 में 8537 कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री हुई। राष्ट्रीय स्तर पर यह 20 फीसदी (19.94) है।
बीते साल की तुलना में इस साल नवंबर महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 19.71 फीसदी, जबकि गुजरात के स्तर पर यह 42.36 फीसदी रही। गुजरात में नवंबर 2024 में 25359 यात्री वाहन बिके थे, जबकि नवंबर 2025 में 36101 यात्री वाहनों की बिक्री हुई।
दीपावली के बाद भी वाहनों की बिक्री को लेकर जो उत्साह है, उसमें जीएसटी दर की कटौती का भी असर है। अब पांच और 18 फीसदी ही जीएसटी दर लग रही है, जो पहले 12, 18, 28 फीसदी तक थी। इससे वाहनों की कीमतें भी घटी हैं। गुजरात में व्यापारी वर्ग ज्यादा हैं और वे त्योहार के बाद खरीदी में विश्वास रखते हैं, जिससे दीपावली के बात भी बिक्री का माहौल है। इससे दुपहिया, तिपहिया, कॉमर्शियल और यात्री वाहन सभी की बिक्री मेें वृद्धि दर्ज की गई है।
-प्रणव शाह, अध्यक्ष, गुजरात, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन्स (फाडा)
