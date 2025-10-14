गुजरात में दीपावली पर रात में दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने भी सुप्रीमकोर्ट और गृह विभाग के निर्देश को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत शहर में भी रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान ही पटाखे फोड़ सकेंगे। इसके अलावा विदेशों से आयात किए जाने वाले पटाखों की आयात और बिक्री तथा संग्रह पर रोक लगाई है। यानि चाइनीज पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।