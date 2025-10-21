सऊदी अरब में भारतीय समुदाय ने मनाया दिवाली का फेस्टिवल ऑफ लाइफ

अहमदाबाद. सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में भारतीय समुदाय ने दिवाली के अवसर पर फेस्टिवल ऑफ लाइफ आयोजित किया। इस आयोजन में भारत के 18 राज्यों से आए 1600 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय परंपराओं को जीवित रखना था। आयोजन में 150 से अधिक कलाकारों ने कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम और गरबा आदि पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रस्तुत किया।

भारत रूपायन नामक रैंप वॉक में 50 प्रतिभागियों ने 17 राज्यों की पारंपरिक साड़ियों में रैंप पर चलकर भारत के वस्त्र वैभव को दर्शाया। साथ ही, विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के लिए विशेष खाद्य स्टॉल लगाए गए, जिससे लोगों को स्वाद का विविध अनुभव मिला।

चित्रकला गतिविधि के माध्यम से बच्चों और वयस्कों ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के सदस्य अनिल मालपानी ने बताया कि पिछले वर्ष 8 राज्यों की भागीदारी थी, जबकि इस बार 18 राज्यों को एक मंच पर लाने में सफलता मिली।

राजस्थान की मूल निवासी प्रीति मिश्रा ने अन्य राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अविस्मरणीय बताया। वहीं, गुजरात की फोरम शाह ने फैशन और व्यंजनों की विविधता की सराहना की वाराणसी निवासी अविनाश गुप्ता ने कहा कि विदेश में त्योहारों का उत्साह दोगुना होता है और इस आयोजन ने उन्हें अपने गांव की याद दिला दी।