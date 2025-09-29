भारतीयों पर यूरोपियन पैटर्न फिट नहीं, कम रिस्क स्कोर फिर भी हार्ट अटैक

यह शोध (रिसर्च पेपर) जनरल ऑफ साउदी हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित हुआ है। स्टडी में शामिल मरीजों में से 27 फीसदी का रिस्क स्कोर यूरोपियन देशों की तुलना में कम या सामान्य था, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आया। शोध टीम में डॉ. कमल शर्मा, डॉ.पनवर जशराज, डॉ. कृतिका पटेल, डॉ. देवरतसिंह परमार, डॉ. कल्याणी मौलिक तथा डॉ. दीक्षित धोराजिया शामिल हैं।शोध करने वाली टीम के सदस्य व यूएन मेहता अस्पताल के हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. कमल शर्मा ने बताया कि हार्ट अटैक के चलते अस्पताल में भर्ती हुए 1213 मरीजों पर शोध किया गया। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर स्कोर पर पूर्व में कई देशों में स्टडी हुई थी, जिसमें रिस्क फैक्टर स्कोर से 90 फीसदी मामलों में अनुमान लगाना संभव माना गया। यह स्कोर उन देशों के लोगों की लाइफ स्टाइल व अन्य रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। हमारे शोध में सामने आया कि इस स्कोरिंग सिस्टम से भारतीय नागरिकों के हार्ट अटैक का अनुमान लगाना कठिन है।