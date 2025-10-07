साबरमती जेल में कैदी की पिटाई से मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

26 मई को दाणीलीमडा थाने के पुलिस कर्मचारी उनके घर आए और कहा कि तुम्हारा भाई बीमार है, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम में रखे शव को देखा तो शरीर पर चोट के निशान थे। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराया। जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि अजय के साथ मारपीट की गई थी। उसके शरीर पर चोट के 29 निशान थे। पसली भी टूटी थी। परिचित चिकित्सक ने बताया कि मौत का कारण पिटाई है। जिससे उन्होंने राणीप थाने में आरोपी जेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।