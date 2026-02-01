रोगों से बचने के लिए वाटर जग इकाइयों पर क्लोरीन डोज़र लगाए

इस पहल का उद्देश्य जल जनित रोगों को रोकना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।मनपा के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी ने बताया कि रोगों की आशंका पर रक्त के नमूने व बड़ी संख्या में सीरम सैंपल लिए गए। फरवरी माह के शुरुआती 15 दिनों में शहर के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में जलजनित रोगों के 232 मरीजों की पुष्टि हुई, इनमें उल्टी-दस्त के 141 हैं।