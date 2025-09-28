Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

अहमदाबाद में दिन भर रुक-रुककर बारिश, तीन इलाकों में सवा इंच

शहर में कई क्षेत्रों के निचले हिस्सों में भरा पानी, वासणा बैराज के तीन गेट खोले

less than 1 minute read

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Sep 28, 2025

अहमदाबाद में बारिश के बीच गुजरते वाहन

अहमदाबाद शहर में रविवार सुबह से बदले मौसम के मिजाज के बाद से अधिकांश हिस्सों में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। तीन क्षेत्रों में सवा इंच तक तो कुछ में एक इंच से अधिक बारिश हुई। इसके चलते निचले हिस्सों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दूसरी ओर वासणा बैराज के भी तीन दरवाजे चार-चार फीट खोले गए।अहमदाबाद महानगरपालिका के मुख्य नियंत्रण से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को शहर के निकोल में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, विराटनगर और मणिनगर 32 मिलीमीटर (लगभग सवा इंच) बारिश हुई। इसके अलावा रखियाल, लांभा व हंसपुरा में 30, ओढव में 28, कठवाड़ा व बाकरोल में 26 मिलीमीटर (एक इंच से अधिक) बारिश हुई। अन्य क्षेत्रों में एक इंच से कम बारिश हुई।

बारिश के बीच में कभी-कभी तेज हवा ने भी लोगों को परेशान किया। शहर के निकोल, कठवाड़ा, मणिनगर, गोमतीपुर समेत कुछ भागों में सड़कों पर पानी भर गया। जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साबरमती नदी पर वासणा बैराज के 25, 26 व 29 नंबर के गेट चार फीट तक खोले गए।गुजरात में अहमदाबाद समेत अनेक शहर व जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

