अहमदाबाद में दिन भर रुक-रुककर बारिश, तीन इलाकों में सवा इंच

अहमदाबाद शहर में रविवार सुबह से बदले मौसम के मिजाज के बाद से अधिकांश हिस्सों में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। तीन क्षेत्रों में सवा इंच तक तो कुछ में एक इंच से अधिक बारिश हुई। इसके चलते निचले हिस्सों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दूसरी ओर वासणा बैराज के भी तीन दरवाजे चार-चार फीट खोले गए।अहमदाबाद महानगरपालिका के मुख्य नियंत्रण से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को शहर के निकोल में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, विराटनगर और मणिनगर 32 मिलीमीटर (लगभग सवा इंच) बारिश हुई। इसके अलावा रखियाल, लांभा व हंसपुरा में 30, ओढव में 28, कठवाड़ा व बाकरोल में 26 मिलीमीटर (एक इंच से अधिक) बारिश हुई। अन्य क्षेत्रों में एक इंच से कम बारिश हुई।