ahmedabad: सड़क के श्वान हों या ‘पेट’, इलाज से अंतिम विदाई तक मनपा की व्यवस्था

मनपा के पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) के अध्यक्ष नरेश राजपूत के अनुसार शहर में करीब दो लाख स्ट्रीट डॉग होने का अनुमान है। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या जानने के लिए वर्तमान में सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद स्ट्रीट डॉग की संख्या का अधिक सटीक आंकड़ा सामने आएगा। वहीं शहर में करीब 50 हजार पालतू श्वान होने का भी अनुमान है।उन्होंने कहा कि पालतू श्वान रखने वाले मालिकों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब तक करीब 20 हजार पालतू श्वानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन शुल्क करीब 2 हजार रुपए है। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य श्वानों का रिकॉर्ड तैयार करने के साथ रेबीज की रोकथाम और श्वानों के लिए भविष्य में आवश्यक सुविधाएं विकसित करना भी है।