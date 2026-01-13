13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव : वडोदरा के आकाश में दिखा रंगों का उत्सव

नवलखी मैदान पर 18 देशों और भारत के 7 राज्यों के 160 पतंगबाजों ने उड़ाई आकर्षक पतंगें वडोदरा. अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 के तहत मंगलवार को शहर नवलखी मैदान पर आकाश में रंगों का उत्सव दिखा।गुजरात विधानसभा के मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ल और महापौर पिंकी सोनी ने सांसद डॉ. हेमांग जोशी की उपस्थिति में महोत्सव [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 13, 2026

नवलखी मैदान पर 18 देशों और भारत के 7 राज्यों के 160 पतंगबाजों ने उड़ाई आकर्षक पतंगें

वडोदरा. अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 के तहत मंगलवार को शहर नवलखी मैदान पर आकाश में रंगों का उत्सव दिखा।
गुजरात विधानसभा के मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ल और महापौर पिंकी सोनी ने सांसद डॉ. हेमांग जोशी की उपस्थिति में महोत्सव का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर आकाश में उड़ती रंग-बिरंगी और कलात्मक पतंगों के साथ लोकसंस्कृति, परंपरा और उत्साह का संगम देखने को मिला। इस दौरान 18 देशों और भारत के 7 राज्यों के 160 पतंगबाजों ने आकर्षक पतंगें उड़ाई।

यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी बनने की ओर अग्रसर वडोदरा शहर

देश-विदेश के पतंगबाजों का स्वागत करते हुए शुक्ल ने कहा कि ऐसे उत्सव भारत की संस्कृति और परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाते हैं। पिछले वर्ष गुजरात के गरबा को यूनेस्को में स्थान मिला है और वडोदरा शहर भी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जैसे वडोदरा का गरबा सराहा जाता है, वैसे ही पतंगोत्सव भी वडोदरा की पहचान बन रहा है।
महापौर ने कहा कि पतंगोत्सव विविधता में एकता और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देता है। सांसद ने कहा कि ऐसे आयोजन वडोदरा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान को और मजबूत करते हैं और देश-विदेश के लोगों से जुड़ाव बढ़ाते हैं।
इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूक्रेन, डेनमार्क, स्वीडन, रूस, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका सहित 18 देशों के 52 पतंगबाज और राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, सिक्किम, ओडिशा सहित 7 राज्यों के पतंगबाजों समेत कुल 160 पतंगबाजों ने आकाश में पतंगें उड़ाई।
पतंगबाजों ने विभिन्न आकार, रंग और कलात्मक डिजाइन वाली पतंगें उड़ाकर आकर्षक करतब दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र वाली आत्मनिर्भर भारत संदेश देती पतंग विशेष आकर्षण का केंद्र रही। अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजों ने ऊंधियू, जलेबी और चिक्की का स्वाद भी लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 10:11 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव : वडोदरा के आकाश में दिखा रंगों का उत्सव

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

दुर्घटनाओं में तिल्ली की चोट आम, एक ही अस्पताल में 15 वर्ष में 47 की तिल्ली निकाली

Spleen Operation
अहमदाबाद

उंधियु- जलेबी की जांच, निकोल में दुकान सील

Undhiyu Jalebi Uttrayan
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में 16 जनवरी से शुरू होंगी 10वीं कक्षा की प्री-बोर्ड परीक्षा

city deo Ahmedabad
अहमदाबाद

गांधीनगर में शुरू होगी देश की दूसरी बीएसएल-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी

Amit Shah
अहमदाबाद

जीवनदान की मिसाल

Organ Donation Ahmedabad Civil hospital
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.