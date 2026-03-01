ईरान-अमरीका युद्ध का असर: आइआइएम-ए दुबई कैंपस के छात्र अब अहमदाबाद में शिफ्ट

ज्ञात हो कि छह महीने पहले ही सितंबर 2025 में ही दुबई में आइआइएम-ए ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय केन्द्र शुरू किया। इसमें एक वर्षीय एमबीए प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 35 विद्यार्थी हैं। ऐसे में युद्ध छिड़ जाने से बाकी की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो इसलिए इन्हें अहमदाबाद परिसर में स्थानांतरित किया गया है।आइआइएमए के सूत्रों ने कहा कि यह कब तक यहां पर रहकर पढ़ाई करेंगे यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता और स्थिति पढ़ाई के अनुकूल नहीं हो जाती तब तक वे अहमदाबाद परिसर में रहकर ही पढ़ाई करेंगे।