गुजरात प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बने जगदीश विश्वकर्मा

पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा ने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मेरी पहचान नहीं बल्कि मेरे सामने बैठे मेरे कार्यकर्ता मेरी सच्ची पहचान हैं।कार्यकर्ताओं के सहयोग से टीम गुजरात बन जनता की सेवा करेंगे। पार्टी की स्थापना से लेकर गुजरात में पार्टी को मजबूत करने वाले सभी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, अहम नेताओं के योगदान को याद करते हुए विश्वकर्मा ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने व उन पर विश्वास करने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके लिए बूथ प्रमुख व जिला अध्यक्ष दोनों एक समान हैं। कार्यकर्ता ही भाजपा की सच्ची पूंजी हैं। बीते 25 साल से जनता के विश्वास जताने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जनता की आशा-अपेक्षा को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं।