जयपुर मूल की कृति ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में देश में पाया दूसरा स्थान

Ahmedabad. राजस्थान के जयपुर शहर में विद्याधरनगर की मूल निवासी कृति शर्मा ने सीए इंटरमीडिएट में देश में दूसरा स्थान पाया है। अहमदाबाद के साउथ बोपल में रहने वाली इस छात्रा ने 600 में से 503 अंक प्राप्त किए और वे सिर्फ दो अंकों से ऑल इंडिया टॉपर बनने से चूक गईं।
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से सितंबर माह में ली गई सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए। इसमें राजस्थान मूल के युवा चमके हैं। संस्थान के अहमदाबाद सेंटर से सीए फाइनल में छह और इंटरमीडिएट में छह विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया के 50 टॉपर्स की सूची में नाम दर्ज कराने में सफलता पाई है।
सीए फाइनल में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओबरी गांव निवासी आलोक पंचोरी ने 600 में से 444 अंक पाकर देश में 23वीं रैंक पाई। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा के मूल निवासी सक्षम जैन ने 600 में से 428 अंक के साथ देश में 34वां स्थान हासिल किया। राजस्थान के ही उदयपुर शहर में हिरण मगरी सेक्टर-9 के मूल निवासी अक्ष जैन ने 600 में से 418 अंक के साथ देश में 44वीं रैंक प्राप्त की।
आईसीएआई सेंट्रल काउंसिल मैम्बर पुरुषोत्तमलाल खंडेलवाल ने संवाददाताओं को बताया कि संस्थान ने पहली बार फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों के परिणाम एक साथ घोषित किए हैं। सितंबर 2025 की परीक्षा देकर सफल होने पर देश को 11466 सीए मिले हैं। अहमदाबाद सेंटर के अध्यक्ष नीरव अग्रवाल ने बताया कि तीनों ही परीक्षाओं में अहमदाबाद सेंटर का परिणाम ऑल इंडिया से ज्यादा है। इस बार संस्थान ने सीए फाउंडेशन में भी रैंकर्स के नाम घोषित किए हैं।
-सुमित हसराजानी-10
-ईशा अरोरा-20
-आलोक पंचोरी-23
-मोक्षिल मेहता-27
-सक्षम जैन-34
-अक्ष जैन-44
-कृति शर्मा-2
-खुशवंत कुमार-18
-पार्थ जेतानी-25
-प्रीत ठक्कर-25
-दर्शित वासनिया-29
-दिया शाह-40
