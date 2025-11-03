जयपुर मूल की कृति ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में देश में पाया दूसरा स्थान

सीए फाइनल में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओबरी गांव निवासी आलोक पंचोरी ने 600 में से 444 अंक पाकर देश में 23वीं रैंक पाई। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा के मूल निवासी सक्षम जैन ने 600 में से 428 अंक के साथ देश में 34वां स्थान हासिल किया। राजस्थान के ही उदयपुर शहर में हिरण मगरी सेक्टर-9 के मूल निवासी अक्ष जैन ने 600 में से 418 अंक के साथ देश में 44वीं रैंक प्राप्त की।