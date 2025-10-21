जामनगर : हर्षोल्लास से मनाई दिवाली, विधायक ने झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों को बांटी मिठाई

विधायक दिव्येश अकबरी ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर दिवाली मनाई। उन्होंने बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। वहीं, पूर्व मंत्री धर्मेंद्रसिंह जाडेजा ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बुजुर्गों और दिव्यांंग बच्चों को मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े।

शहर के लोगों ने डीकेवी सर्कल, विकास गृह रोड, चांदी बाजार सर्कल, हवाई चौक, रणजीत नगर पटेल समाज चौक सहित कई इलाकों में आतिशबाजी की। इस रंगारंग दिव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक सड़कों पर एकत्र हुए और उत्साहपूर्ण माहौल में त्योहार मनाया।