Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

जूनागढ़ : गिरनार की लीली परिक्रमा 2 नवंबर से, चार दिनों तक चलेगी

प्रशासन की भवनाथ क्षेत्र के संतों के साथ बैठक, लोगों से परिक्रमा जल्दी शुरू नहीं करने की अपील जामनगर. जूनागढ़. जूनागढ़ गिरनार जंगल में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक लीली परिक्रमा का आयोजन होगा। संत ने श्रद्धालुओं से परिक्रमा जल्दी शुरू न करने की अपील की है।जूनागढ़ कलक्टर कार्यालय में गुरुवार को प्रशासन के [&hellip;]

2 min read

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Oct 16, 2025

प्रशासन की भवनाथ क्षेत्र के संतों के साथ बैठक, लोगों से परिक्रमा जल्दी शुरू नहीं करने की अपील

जामनगर. जूनागढ़. जूनागढ़ गिरनार जंगल में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक लीली परिक्रमा का आयोजन होगा। संत ने श्रद्धालुओं से परिक्रमा जल्दी शुरू न करने की अपील की है।
जूनागढ़ कलक्टर कार्यालय में गुरुवार को प्रशासन के सभी विभागों, भवनाथ क्षेत्र के संतों और राजनीतिक व संगठनात्मक नेताओं की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
चार दिवसीय परिक्रमा में श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधा और सुरक्षा मिले, इसके लिए सभी तैयारियों को लेकर अलग-अलग सुझाव दिए गए। कलक्टर अनिल राणावसिया ने परिक्रमा के आयोजन को लेकर सभी उपस्थित लोगों से विभिन्न सुझाव लिए। प्रशासन ने प्रत्येक विभाग को समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के विशेष निर्देश दिए।
वन विभाग को गिरनार मार्ग पर सड़कों की तत्काल मरम्मत करने को कहा गया, जबकि जूनागढ़ पुलिस विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने पर चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग से योजनाबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया गया।
परिक्रमा में आने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त चिकित्सक, दवाइयां और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जल आपूर्ति विभाग को परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त जल बिंदु स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई ताकि श्रद्धालुओं को पानी की कोई समस्या न हो। अग्निशमन विभाग से भी किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए योजनाबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया गया।
जूनागढ़ मनपा को भी शहर की सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए, जूनागढ़ राज्य परिवहन विभाग ने 30 अतिरिक्त मिनी बसें चलाने की योजना बनाई है। इस बैठक के बाद, भवनाथ के संत इंद्र भारती बापू ने श्रद्धालुओं से विशेष रूप से अपील की जल्दी परिक्रमा शुरू न करें।

प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील की कहा कि गिरनार क्षेत्र में इकोजोन लागू होने के कारण प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। गिरनार जंगल क्षेत्र होने के कारण, श्रद्धालुओं से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे घोषित मार्ग पर ही परिक्रमा करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 11:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / जूनागढ़ : गिरनार की लीली परिक्रमा 2 नवंबर से, चार दिनों तक चलेगी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

पंचमहाल : कबाड़ के गोदाम में भीषण आग

अहमदाबाद

भावनगर में प्रौढ़ की हत्या, आरोपी पत्नी व ससुर गिरफ्तार

अहमदाबाद

तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद उत्तर के प्रथम अध्यक्ष बने भंसाली

अहमदाबाद

गुजरात में हुआ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, CM को छोड़ सभी मंत्रियों ने दिए इस्तीफा; वजह आई सामने

राष्ट्रीय

अहमदाबाद बनेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का संभावित मेजबान

narendra modi stadium
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.