जूनागढ़ : मेंदरडा के कांस्टेबल पति आशीष गिरफ्तार

जामनगर. जूनागढ़ जिले के मेंदरडा मुख्यालय में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल आशीष दयातार को पत्नी भाविशा की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

आरोप है कि पत्नी को कैदी की तरह आशीष पीटता था और विवाहेत्तर संबंधों के चलते उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। मृतका भाविशा ने प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस घटना के बाद भाविशा के पिता भरतसिंह बाबरिया ने मालिया हाटीना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने दामाद आशीष पर तीन-चार अन्य महिलाओं के साथ विवाहेत्तर संबंध रखने और प्रताड़ना के आरोप लगाए। सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंपी गई।

चोरवाड़ पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक समीर मंधारा ने जांच शुरू की। रविवार को जड़का गुल रोड के पास से आरोपी कांस्टेबल आशीष दयातार को गिरफ्तार किया गया। उनके ससुर भरतसिंह ने सरकार से अपील की है कि जान गंवाने के बाद उनकी पुत्री को न्याय मिले और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।