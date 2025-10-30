Patrika LogoSwitch to English

जूनागढ़ के विधायक कोरडिया को जान से मारने की धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 30 लाख की मांगी फिरौती जामनगर. जूनागढ़ के विधायक संजय कोरडिया और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने अहमदाबाद से रौनक ठाकोर और गिर सोमनाथ जिले के वेरावल से जॉन ब्लोच सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Oct 30, 2025

अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 30 लाख की मांगी फिरौती

जामनगर. जूनागढ़ के विधायक संजय कोरडिया और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने अहमदाबाद से रौनक ठाकोर और गिर सोमनाथ जिले के वेरावल से जॉन ब्लोच सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जूनागढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक सुबोध ओडेदरा ने बताया कि जूनागढ़ के विधायक संजय कोरडिया को 26 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आए। उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और यह रकम न देने पर विधायक के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में विधायक ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर मामला दर्ज कराया।
जूनागढ़ जिला पुलिस की एलसीबी टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान पता लगा कि फिरौती की राशि आंगड़िया पेढ़ी के जरिए अहमदाबाद के रौनक ठाकोर को देने को कहा गया था। टीम ने तकनीकी और मानव संसाधन की मदद से गहन जांच के बाद अहमदाबाद के वाडज इलाके में रहने वाले रौनक ठाकोर को गिरफ्तार किया। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी वेरावल के इमरान उर्फ जॉन ब्लोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी सरगना समीर ब्लोच के लगातार संपर्क में दोनों आरोपी थे।

मुख्य आरोपी कांगो में

एलसीबी की तकनीकी टीम ने जांच में पाया कि इस मामले का मुख्य आरोपी सलीम ब्लोच गिर सोमनाथ जिले के चित्रवाड़ गांव का मूल निवासी है। वह वर्तमान में अफ्रीकी देश कांगो में रह रहा है और वहीं से विधायक को अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फोन करके धमकी दे रहा था। उसे कांगो से भारत लाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।

पुलिस सुरक्षा की जरूरत नहीं

विधायक संजय कोरडिया ने इस घटना को सनातन धर्म और संतों को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनसे जितना हो सके, वे मदद करते हैं। विधायक ने कहा कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मुझे पुलिस सुरक्षा की जरूरत हो।

