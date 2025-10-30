जूनागढ़ के विधायक कोरडिया को जान से मारने की धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार

जामनगर. जूनागढ़ के विधायक संजय कोरडिया और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने अहमदाबाद से रौनक ठाकोर और गिर सोमनाथ जिले के वेरावल से जॉन ब्लोच सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जूनागढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक सुबोध ओडेदरा ने बताया कि जूनागढ़ के विधायक संजय कोरडिया को 26 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आए। उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और यह रकम न देने पर विधायक के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में विधायक ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर मामला दर्ज कराया।

जूनागढ़ जिला पुलिस की एलसीबी टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान पता लगा कि फिरौती की राशि आंगड़िया पेढ़ी के जरिए अहमदाबाद के रौनक ठाकोर को देने को कहा गया था। टीम ने तकनीकी और मानव संसाधन की मदद से गहन जांच के बाद अहमदाबाद के वाडज इलाके में रहने वाले रौनक ठाकोर को गिरफ्तार किया। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी वेरावल के इमरान उर्फ जॉन ब्लोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी सरगना समीर ब्लोच के लगातार संपर्क में दोनों आरोपी थे।