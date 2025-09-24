कच्छ : देशी शराब की भट्टी पर छापा, 32 लाख का माल जब्त, दो गिरफ्तार

अहमदाबाद. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने कच्छ जिले की भचाऊ तहसील के सूरजबारी गांव में देशी शराब भट्टी पर छापेमारी की। मौके से कुल 32 लाख रुपए का माल जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

एसएमसी के पीएसआई एन वी जाडेजा व टीम ने कार्रवाई की। सूरजबारी गांव में सलीम जेडा के घर के पास खुले मैदान पर छापेमारी के दौरान टीम ने 1.34 लाख रुपए की 672 लीटर देशी शराब, 1.72 लाख रुपए की 690 लीटर देशी शराब वॉश, 1600 रुपए के 8 बॉयलर, दो मोबाइल, 80 किलो जलाऊ लकड़ी, 29.40 लाख रुपए के 6 वाहन सहित कुल 32.72 लाख रुपए का माल जब्त किया।

मौके से सूरजबारी निवासी इस्माइल त्राया व सुल्तान त्राया सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 8 लोगों को वांछित घोषित किया गया। इनमें सलीम उर्फ़ कालो जेडा, गुलाम अमुद्दीन उर्फ़ अमूलो त्राया, साजिद जेडा, जीप चालक, कार चालक, कार का क्लीनर, दो बाइक के चालक शामिल हैं। इस संबंध में सामखियाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।