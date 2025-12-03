कच्छ : गोदाम से 1.71 करोड़ की शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार, चार फरार

गांधीधाम. कच्छ जिले के मुंद्रा जीआइडीसी क्षेत्र स्थित गोदाम से पुलिस और भुज साइबर सेल की टीम ने 1.71 करोड़ की शराब जब्त की। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, चार आरोपी फरार घोषित किए गए।

कच्छ-भुज बॉर्डर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) चिराग कोरडिया, पश्चिम कच्छ-भुज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास सुंडा ने प्रतिबंधित और अवैध रूप से मंगाने और शराब की बिक्री करने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में मुंद्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक (पीआइ) आर.जे. ठुंमर और टीम ने पेट्रोलिंग शुरू की। बॉर्डर रेज के साइबर सेल के आइजी कार्यालय के पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) एम एच जाडेजा व टीम भी निगरानी में थी।

इस दौरान मुखबिर की सूचना पर टीमों ने मुंद्रा के ध्रब जीआईडीसी क्षेत्र में स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। वहां से बड़ी मात्रा में शराब के साथ दो आरोपियों को टीमों ने पकड़ा। इनमें पाटण जिले की शंखेश्वर तहसील के मुजपुर निवासी विक्रमसिंह वाघेला (39) और सुरेंद्रनगर निवासी रामदेवसिंह जादव (25) शामिल हैं।

वहीं, शराब मंगवाने वाला मांडवी तहसील के दरशडी निवासी अनिलसिंह जाडेजा, पाटण जिले की शंखेश्वर तहसील के मुजपुर निवासी महिपतसिंह वाघेला, शराब भेजने वाला राजस्थान के सीकर जिले के खानजी ना वास निवासी अनिल उर्फ पांड्या, ट्रक चालक सहित चार आरोपियों को फरार घोषित किया गया।