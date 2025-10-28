कच्छ : पेड़ से कार टकराने पर दो युवकों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

गांधीधाम. कच्छ जिले में भुज-नखत्राणा हाइवे पर सोमवार देर रात को पेड़ से कार टकराने पर दो युवकों की मौत हो गई। इनमें नखत्राणा निवासी भावेश रबारी (24) व नाना अंगिया निवासी भीमा रबारी (24) शामिल हैं। हादसे में दो युवक घायल हो गए।जानकारी के अनुसार, भुज-नखत्राणा हाइवे पर देशलपर-वांढाय-माजीराई के बीच सोमवार देर रात को पेड़ से एक कार टकराई। कार में चार युवक सवार थे। इनमें से नखत्राणा निवासी भावेश रबारी व नाना अंगिया निवासी भीमा रबारी की मौत हो गई।

कार में सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर देशलपर गांव के युवक मदद के लिए मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों के शव और 108 एंबुलेंस से दोनों घायलों को इलाज के लिए भुज के अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई।

गौरतलब है कि भुज-नखत्राणा हाइवे लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, इस कारण दिवाली अवकाश के दौरान छोटे-बड़े हादसे हुए। स्थानीय लोगों ने भुज-नखत्राणा हाइवे की मरम्मत की मांग की है।