कच्छ : पेड़ से कार टकराने पर दो युवकों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

गांधीधाम. कच्छ जिले में भुज-नखत्राणा हाइवे पर सोमवार देर रात को पेड़ से कार टकराने पर दो युवकों की मौत हो गई। इनमें नखत्राणा निवासी भावेश रबारी (24) व नाना अंगिया निवासी भीमा रबारी (24) शामिल हैं। हादसे में दो युवक घायल हो गए।जानकारी के अनुसार, भुज-नखत्राणा हाइवे पर देशलपर-वांढाय-माजीराई के बीच सोमवार देर रात को पेड़ से एक कार टकराई। कार में चार युवक सवार थे। इनमें से नखत्राणा निवासी भावेश रबारी व नाना अंगिया निवासी भीमा रबारी की मौत हो गई।
कार में सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर देशलपर गांव के युवक मदद के लिए मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों के शव और 108 एंबुलेंस से दोनों घायलों को इलाज के लिए भुज के अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई।
गौरतलब है कि भुज-नखत्राणा हाइवे लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, इस कारण दिवाली अवकाश के दौरान छोटे-बड़े हादसे हुए। स्थानीय लोगों ने भुज-नखत्राणा हाइवे की मरम्मत की मांग की है।
वहीं, कच्छ जिले के मुंद्रा में दो अलग-अलग हादसों में दिव्यांग बुजुर्ग व प्रौढ़ की मौत हो गई। मुंद्रा में आर डी स्कूल के पास शास्त्री मैदान के सामने कार की टक्कर से सिर पर चोट लगने के कारण दिव्यांग बुजुर्ग दाऊद जुणेजा (60) की मौत हुई। मृतक की बहन हलुबेन शेख ने कार चालक के खिलाफ मुंद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।
इसी तरह, मुंद्रा तहसील के मोटा कपाया के पास बाइक की टक्कर से प्रौढ़ नरेंद्रकुमार चौहाण (40) की मौत हुई। मृतक के ममेरे भाई विपुल परमार ने बाइक चालक के खिलाफ मुंद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। दोनों मामलों में मुंद्रा पुलिस स्टेशन की टीम ने कार्रवाई आरंभ की।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग