पालतू श्वानों में लैब्राडोर रिट्रीवर अहमदाबाद के लोगों की पहली पसंद

12 अगस्त तक मनपा में विविध प्रजाति के 18000 से अधिक श्वानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, इनमें से 3500 से अधिक श्वान लैब्राडोर रीट्रीवर हैं।अहमदाबाद मनपा के पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) ने शहर में पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। शहर में लगभग 50 हजार से अधिक पालतू श्वान हैं। इनका रजिस्ट्रेशन होने पर विभाग की ओर से विविध सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस वर्ष अब तक 16150 मालिकों ने अपने 18356 श्वानों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 3559 श्वान लैब्राडोर रिट्रीवर के हैं, जो 19.38 फीसदी हैं। जर्मन शेफर्ड पसंद के मामले में दूसरे क्रम पर हैं। इस प्रजाति के 7.40 फीसदी डॉग पंजीकृत हुए हैं। सात फीसदी के साथ शिह त्जू प्रजाति शहर के लोगों की तीसरी पसंद हैं।