hooch tragedy: गुजरात में कागजों पर नशाबंदी कानून: केजरीवाल

liquor ban in Gujarat just on paper: kejariwal भावनगर में जहरीली शराबकांड पीडि़तों से मिले केजरीवाल, गैरकानूनी शराब बेचने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है

अहमदाबाद Published: July 26, 2022 10:49:03 pm

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 2 दिन की गुजरात यात्रा के के दौरान मंगलवार को भावनगर के सर टी. अस्पताल में जहरीली शराब पीने के चलते गंभीर हुए लोगों से मुलाकात की। पीडि़तों के परिजनों से उनकी स्थिति भी जानी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में नशाबंदी का कानून लागू है, लेकिन गुजरात में कागजों पर नशाबंदी है। कानून के हिसाब से गुजरात में शराब की परमिशन नहीं है। लेकिन आज पूरे गुजरात के लोग जानते हैं कि गुजरात में कितनी भारी मात्रा में गैरकानूनी शराब बिक रही है। मेरा सवाल यही है कि कौन हैं यह लोग जो गैर कानूनी तरीके से शराब बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तभी जाकर वो लोग पूरे गुजरात में गैरकानूनी शराब बेच रहे हैं। चंद पैसे कमाने के लिए गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गैरकानूनी शराब की वजह से जो सारा पैसा जाता है वह कहां जाता है यह एक बड़ा सवाल है। इसके बाद केजरीवाल भावनगर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गए। उनके साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक, आप के नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इसुदान गढ़वी, प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया भी मौजूद थे।

hooch tragedy: गुजरात में कागजों पर नशाबंदी कानून: केजरीवाल

पीडि़त परिवारों को मिले मुआवजा

केजरीवाल ने कहा कि हमारा मानना है कि पीडि़त परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ चंद छोटे लोगों को पकडऩे से कुछ नहीं होगा, जरूरी है कि इनके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए हमारा मानना है कि इस पर एक निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें