राजकोट के पास 68 लाख की शराब जब्त, दो लोगों को पकड़ा

राजकोट. शहर के पास मेटोडा की सीमा से 68.32 लाख रुपए की शराब जब्तकर ग्रामीण एलसीबी की टीम ने जामनगर के दो लोगों पकड़ा।
ग्रामीण एलसीबी के पुलिस निरीक्षक वी.वी. ओडेदरा के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक एच.सी. गोहिल व टीम ने रात्रिगश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेटोडा गांव की सीमा में स्थित एक खेत पर कमरे में छापेमारी की।
टीम ने दो लोगों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान जामनगर के जाकिर संघार (26) और जामनगर जिले के जोडिया निवासी हनीफ जेडा (26) के रूप में बताई। टीम ने कमरे से 68.32 लाख रुपए की शराब की 20,664 बोतलें जब्त की। साथ ही बाइक सहित कुल 68.92 लाख रुपए का माल कब्जे में लिया।
टीम के अनुसार, पकड़े गए दोनों लोग शराब की चौकसी कर अलग-अलग बुटलेगरों से हेराफेरी करवाते थे। जब्त की गई शराब राजकोट के जयपालसिंह उर्फ युवराजसिंह वाघेला ने मंगवाई थी। उसकी तलाश शुरू की गई।
गौरतलब है कि पकड़े गए हनीफ खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और जाकिर के खिलाफ भी हत्या का प्रयास, चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। फरार जयपालसिंह वाघेला के खिलाफ भी राजकोट के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है।
