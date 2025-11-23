Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

प्रेमी ने की प्रेमिका के भाई की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में पकड़ा

-घर बदला फिर भी पीछा करते नए घर तक पहुंच गया था प्रेमी, समझाने के दौरान चाकू से किए वार

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 23, 2025

vatva gidc

Ahmedabad. शहर के वटवा जीआईडीसी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात प्रेम प्रकरण में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जिस युवती (प्रेमिका) के साथ वैवाहिक जीवन जीने के युवक (प्रेमी) सपने देख रहा था, उसी ने प्रेमिका के भाई को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका ने ही प्रेमी के विरुद्ध वटवा जीआईडीसी थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जोन-6 डीसीपी की एलसीबी और स्थानीय पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को धर दबोचा है। मृतक का परिवार मूलरूप से राजस्थान के बाडमेर जिले की बालोतरा तहसील के एक गांव का निवासी है। अहमदाबाद में प्लास्टिक का व्यापार करता है।वटवा जीआईडीसी थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक एस ए करमूर ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि यह घटना शनिवार देर रात 11 बजे त्रिकमपुरा केनाल पुल के किनारे पर झुग्गी के पास हुई। असारवा घोडा कैंप के पास लक्ष्मीनगर सोसाइटी निवासी अश्विन झाला ने हाथीजण सर्कल के पास रहने वाले मनीष सुथार (23) के चेहरे, गला और सीने में तीक्ष्ण हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी।

समझाने पहुंचा था मनीष

प्राथमिक जांच में सामने आया कि प्रेम प्रकरण से जुड़ा यह मामला है। मनीष शनिवार की रात को त्रिकमपुरा केनाल के पास अश्विन को समझाने पहुंचा था। इस दौरान उसने हमला कर दिया, जिसमें मनीष की मौके पर मौत हो गई।

जांच में सामने आया कि आरोपी अश्विन, मनीष की बहन से प्रेम करता है। तीन साल पहले नवरात्रि में नारोल में दोनों का परिचय हुआ था। इसका पता परिजनों को हो जाने से उन्होंने नारोल से मकान बदल दिया। हाथीजण रहनेलगे। युवती ने बातचीत बंद कर दी। 22 नवंबर की रात को युवती उसकी बहन और सहेली के साथ हाथीजण क्षेत्र में एसपी रिंग रोड के सर्विस रोड पर टहलने निकली थी। इस दौरान अश्विन भी बाइक से वहां पहुंच गया। पीछा युवती के घर तक पहुंच गया। युवती से फोन पर बातचीत में अश्विन ने कहा कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती है। मुझे तुझसे शादी करनी है। युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। फोन काट दिया। उसने युवती को तत्काल मिलने के लिए कहा। इस बीच युवती के भाई का फोन उसके पास आया। युवती ने अश्विन के घर के पास होने की बात कही, तो मनीष ने उससे कहा कि वह उससे बात करेगा। समझाएगा। मनीष अश्विन से त्रिकमपुरा केनाल पर मिलने पहुंचा था। यह बात युवती को मनीष ने बताई थी। कुछ समय बाद पुलिस कर्मचारी घर आए कहा कि मनीष की हत्या हो गई है।

