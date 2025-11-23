प्रेमी ने की प्रेमिका के भाई की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में पकड़ा

जांच में सामने आया कि आरोपी अश्विन, मनीष की बहन से प्रेम करता है। तीन साल पहले नवरात्रि में नारोल में दोनों का परिचय हुआ था। इसका पता परिजनों को हो जाने से उन्होंने नारोल से मकान बदल दिया। हाथीजण रहनेलगे। युवती ने बातचीत बंद कर दी। 22 नवंबर की रात को युवती उसकी बहन और सहेली के साथ हाथीजण क्षेत्र में एसपी रिंग रोड के सर्विस रोड पर टहलने निकली थी। इस दौरान अश्विन भी बाइक से वहां पहुंच गया। पीछा युवती के घर तक पहुंच गया। युवती से फोन पर बातचीत में अश्विन ने कहा कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती है। मुझे तुझसे शादी करनी है। युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। फोन काट दिया। उसने युवती को तत्काल मिलने के लिए कहा। इस बीच युवती के भाई का फोन उसके पास आया। युवती ने अश्विन के घर के पास होने की बात कही, तो मनीष ने उससे कहा कि वह उससे बात करेगा। समझाएगा। मनीष अश्विन से त्रिकमपुरा केनाल पर मिलने पहुंचा था। यह बात युवती को मनीष ने बताई थी। कुछ समय बाद पुलिस कर्मचारी घर आए कहा कि मनीष की हत्या हो गई है।