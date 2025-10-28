गैर खेती के नकली आदेश मामले में मुख्य आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार

गोधरा. दाहोद में गैर खेती (एनए) के नकली आदेश मामले में एक साल से फरार मुख्य आरोपी रामकुमार पंजाबी उर्फ रामू पंजाबी को दाहोद पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया।

वह कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर देश के विभिन्न राज्यों में छिपता फिर रहा था। तकनीकी स्त्रोत और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निगरानी रखकर उसे पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में रामू पंजाबी ने कई अहम खुलासे भी किए।

दाहोद में गैर खेती के नकली आदेश के जरिए सिटी सर्वे में एंट्री करवाकर सरकार के प्रीमियम की चोरी का घोटाला सामने आया था। मई 2024 में दाहोद तहसील के सांगा गांव में स्थित राजस्व सर्वे की जमीन पर नकली गैर खेती के आदेश पाए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

इस संबंध में रामकुमार पंजाबी उर्फ रामू पंजाबी सहित छह आरोपी बनाए गए थे, इनमें राजस्व विभाग के उप क्लर्क और ऑपरेटर भी शामिल थे।

उस समय पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। रामू पंजाबी पहली शिकायत दर्ज होने के बाद ही फरार हो गया था और एक वर्ष से अधिक समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। इस दौरान पुलिस ने उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की।