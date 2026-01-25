नवाचार के प्रकल्पों को साकार करें : नाहर

अहमदाबाद. तेरापंथ युवक परिषद (तेयुप), अहमदाबाद उत्तर की सार-संभाल यात्रा का आयोजन तेरापंथ भवन, मोटेरा में किया गया।
अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद (अभातेयुप) शाखा प्रभारी अर्पित नाहर ने अभातेयुप की सेवा, संस्कार एवं संगठन की त्रिवेणी को परिषद के मूल उद्देश्य बताया। उन्होंने कोन्फीडेंट पब्लिक स्पीकिंग (सीपीएस), आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर (एटीडीसी) एवं युवालोक सरीखे नवाचार के प्रकल्पों को साकार करने की अपील की।
उन्होंने संगठन के विभिन्न आयामों की जानकारी दी। साथ ही नवगठित परिषद को अनुशासित, सक्रिय एवं लक्ष्याभिमुख कार्यपद्धति अपनाने का मार्गदर्शन दिया। नाहर ने भावी पीढ़ी के संस्कार-संवर्धन के लिए किशोर मंडल गठन को अत्यावश्यक बताते हुए संगठन की निरंतरता, विस्तार एवं सुदृढ़ता पर विशेष प्रकाश डाला।
सेवा के क्षेत्र में युवा वाहिनी एवं सत्कार चौका जैसे प्रकल्पों में परिषद की सक्रिय सहभागिता को संघ-सेवा का सशक्त माध्यम बताया गया। इसके अतिरिक्त युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं सार्थक उपयोग पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया।
तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद उत्तर के अध्यक्ष दिलीप भंसाली ने शाखा प्रभारी नाहर एवं कार्यक्रम में आए सदस्यों का स्वागत किया। अभातेयुप के प्रवृत्ति सलाहकार अपूर्व मोदी तथा श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अहमदाबाद उत्तर के अध्यक्ष मुकनचंद भंसाली, तेयुप अहमदाबाद पश्चिम के अध्यक्ष गौतम बरडिया, तेयुप अहमदाबाद के मंत्री सागर सालेचा, अणुव्रत समिति अहमदाबाद की मंत्री मनीषा दक, मोटेरा ज्ञानशाला की मुख्य प्रशिक्षिका निशु नवलखा आदि उपस्थित रहे।
