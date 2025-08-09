सिविल अस्पताल के चिकित्साकर्मियों ने लावारिस मरीजों साथ मनाया रक्षा बंधन

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में शनिवार को चिकित्सा कर्मियों ने उन मरीजों के साथ रक्षा बंधन का पर्व मनाया जो लावारिस मरीज के रूप में यहां उपचाराधीन हैं।चिकित्सा कर्मी महिलाओं ने ऐसे लावारिस पुरुष मरीजों को जहां राखी बांधी, जबकि पुरुष चिकित्सा कर्मियों ने भर्ती महिला मरीजों से राखी बंधवाईं।
यह ऐसी घड़ी थी कि मरीज अपने अकेलेपन को भूल गए और उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखी गई। चिकित्सा कर्मियों की इस अनूठी गतिविधि ने रक्षा बंधन पर्व को यादगार बनाया।अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ( महिला-पुरुष) ने लावारिस मरीजों के साथ इस पवित्र पर्व को मनाया। इस दौरान भाई-बहन का पवित्र प्रेम की अनुभूति हुई। राखी बांधने के साथ-साथ चिकित्सा कर्मियों और मरीजों के बीच प्यार और स्नेह भरी बातें हुईं तो लावारिस मरीज काफी भावनात्मक हो गए। उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। इस दौरान चिकित्सा कर्मियों के साथ-साथ अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। रक्षा बंधन पर्व पर राखी बांधने के दौरान मिठाई का भी वितरण किया गया।इस दौरान इन मरीजों को लगा कि दुनिया में वे अकेले नहीं हैं। उनकी खुशी का भाव देखते ही ब न रहा था। चिकित्सक मानते हैं कि मरीजों के लिए इस तरह के कार्यक्रम मानसिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं।
सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि रक्षा बंधन पर अनूठा कार्यक्रम किया गया। अस्पताल में उपचार लेने वाले ऐसे मरीज जो त्योहार पर अपने परिवार के स्नेह से वंचित रह गए थे। रक्षा बंधन पर जब अस्पताल कर्मियों का उन्हें स्नेह मिला तो उनके आंखें भर आईं। इन मरीजों में से महिलाओं से पुरुष चिकित्सा कर्मियों ने राखी बंधवाई वहीं पुरुष मरीजों को महिला चिकित्सा कर्मियों ने राखी बांधी। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की ओर से यह अनूठा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद नर्सिंग अधीक्षक रोमांच उपाध्याय के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी आनंद चौधरी, अहमदाबाद नर्सिंग यूनियन की प्रेसिडेंट देवी बेन दाफड़ा, लावारिश वार्ड की इंचार्ज सिस्टर धर्मिष्ठा राठौड़ समेत अनेक चिकित्सा कर्मचारी भी जुड़े।