सिविल अस्पताल के चिकित्साकर्मियों ने लावारिस मरीजों साथ मनाया रक्षा बंधन

यह ऐसी घड़ी थी कि मरीज अपने अकेलेपन को भूल गए और उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखी गई। चिकित्सा कर्मियों की इस अनूठी गतिविधि ने रक्षा बंधन पर्व को यादगार बनाया।अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ( महिला-पुरुष) ने लावारिस मरीजों के साथ इस पवित्र पर्व को मनाया। इस दौरान भाई-बहन का पवित्र प्रेम की अनुभूति हुई। राखी बांधने के साथ-साथ चिकित्सा कर्मियों और मरीजों के बीच प्यार और स्नेह भरी बातें हुईं तो लावारिस मरीज काफी भावनात्मक हो गए। उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। इस दौरान चिकित्सा कर्मियों के साथ-साथ अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। रक्षा बंधन पर्व पर राखी बांधने के दौरान मिठाई का भी वितरण किया गया।इस दौरान इन मरीजों को लगा कि दुनिया में वे अकेले नहीं हैं। उनकी खुशी का भाव देखते ही ब न रहा था। चिकित्सक मानते हैं कि मरीजों के लिए इस तरह के कार्यक्रम मानसिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं।