मेहसाणा में मनपा चुनाव से पहले रंजिश को लेकर युवक की हत्या

मेहसाणा के पुलिस उपाधीक्षक मिलाप पटेल ने बताया कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत हत्या की गई। पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर एफएसएल की मदद से फरार आरोपियों की तलाश शुरू की।

तावडिया चौकड़ी रोड पर शिकायतकर्ता धीमंत चौधरी के चचेरे भाई हर्ष के साथ आरोपी गाली-गलौज और झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे शिकायतकर्ता धीमंत और उनके फुफेरे भाई मितेन चौधरी पर आरोपियों ने हमला कर दिया। हमलावरों में भरत चौधरी, धवल चौधरी, मयूर चौधरी और यश चौधरी शामिल थे। धवल और मयूर ने डंडों से हमला किया, जबकि यश ने चाकू से मितेन के शरीर पर गंभीर वार किया। गंभीर रूप से घायल मितेन की इलाज के दौरान मौत हो गई।

इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश मुख्य कारण बताई जा रही है। शिकायतकर्ता के रिश्तेदार महेंद्र चौधरी वर्तमान में मेहसाणा मनपा चुनाव में वार्ड नंबर 4 से भाजपा उम्मीदवार हैं। वहीं, कांग्रेस से लीलाबेन भरत चौधरी उम्मीदवार हैं। राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के भांजे मितेन चौधरी की जान चली गई। आरोपियों ने वाहन के कांच तोड़कर लगभग 3000 रुपए का नुकसान भी किया।

घटना की जानकारी मिलते ही मेहसाणा शहर की ए डिवीजन पुलिस सक्रिय हो गई। मामला दर्ज कर इसकी जांच पुलिस निरीक्षक राजेशकुमार पारगी द्वारा की जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर तलाश कर रही है।