Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में बंधक बनाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

-सीआईडी क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम ने पकड़ा

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Nov 05, 2025

cid crime

Ahmedabad. अच्छे वेतन पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश लेजाकर बंधक बनाकर रखने और जबरन साइबर क्राइम, साइबर ठगी कराने के मामले का खुलासा हुआ है। सीआईडी क्राइम गुजरात के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर की टीम ने पोरबंदर में दबिश देकर एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी का नाम हितेश सोमैया है। यह पोरबंदर में बस स्टैंड के पास वणकर वास का रहने वाला है।

पुलिस के तहत आरोपी हितेश उसके अन्य सब एजेंटों के साथ मिलकर विदेश में नौकरी करने जाने के इच्छुक युवाओं और लोगों को अपना निशाना बनाता था। ये उन्हें अच्छे वेतन पर नौकरी दिलाने का झांसा देता। उन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की टिकट बुक कराते हुए पहले बैंगकॉक, थाईलैंड ले जाता। वहां जैसे ही युवा एयरपोर्ट पर पहुंचते। उन्हें चाइनीज साइबर ठग गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के मोबाइलफोन, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज और पैसे ले लेता था।

जबरन साइबर ठगी करवाने का आरोप

प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेश में नौकरी के नाम पर इनके झांसे में आने वाले युवाओं को थाईलैंड ले जाने के बाद उन्हें बंधकर बनाकर रखते थे। थाईलैंड से गिरोह के सदस्य युवाओं को म्यानमार ले जाते थे। वहां बंधकर बनाकर उनके पास से जबरन साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, जॉब अरेस्ट, क्रिप्टो स्केम, डेटिंग एप के जरिए ठगी करवाते थे। जो ऐसा नहीं करते उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। युवाओं को साइबर स्लेवरी बनाकर रखते थे। गुजरात के 10 से 12 लोग इस गिरोह का शिकार हुए होने की बात सामने आई है। जिसमें से कई वापस भी आए हैं। इसके लिए भी उनसे पैसे लिए गए। भारत के अन्य राज्यों के भी युवा इस गिरोह के शिकार हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

05 Nov 2025 11:07 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में बंधक बनाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में दृश्यम फिल्म जैसी घटना, हत्या कर युवक को घर में ही दफनाया, एक वर्ष बाद गुत्थी सुलझी

Murder Accuse Arrest
अहमदाबाद

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: 11 करोड़ ठगने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

Digital arrest fraud accused
अहमदाबाद

गुजरात में मूंगफली, उड़द व सोयाबीन की एमएसपी पर 9 होगी खरीदारी

Jitu vaghani
समाचार

रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए आइआइटी गांधीनगर और भारतीय सेना ने मिलाया हाथ

Mou
अहमदाबाद

बाराती बन पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा डबल मर्डर का वांछित

Zone 2
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.