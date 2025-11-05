नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में बंधक बनाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

Ahmedabad. अच्छे वेतन पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश लेजाकर बंधक बनाकर रखने और जबरन साइबर क्राइम, साइबर ठगी कराने के मामले का खुलासा हुआ है। सीआईडी क्राइम गुजरात के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर की टीम ने पोरबंदर में दबिश देकर एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी का नाम हितेश सोमैया है। यह पोरबंदर में बस स्टैंड के पास वणकर वास का रहने वाला है।
पुलिस के तहत आरोपी हितेश उसके अन्य सब एजेंटों के साथ मिलकर विदेश में नौकरी करने जाने के इच्छुक युवाओं और लोगों को अपना निशाना बनाता था। ये उन्हें अच्छे वेतन पर नौकरी दिलाने का झांसा देता। उन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की टिकट बुक कराते हुए पहले बैंगकॉक, थाईलैंड ले जाता। वहां जैसे ही युवा एयरपोर्ट पर पहुंचते। उन्हें चाइनीज साइबर ठग गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के मोबाइलफोन, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज और पैसे ले लेता था।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेश में नौकरी के नाम पर इनके झांसे में आने वाले युवाओं को थाईलैंड ले जाने के बाद उन्हें बंधकर बनाकर रखते थे। थाईलैंड से गिरोह के सदस्य युवाओं को म्यानमार ले जाते थे। वहां बंधकर बनाकर उनके पास से जबरन साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, जॉब अरेस्ट, क्रिप्टो स्केम, डेटिंग एप के जरिए ठगी करवाते थे। जो ऐसा नहीं करते उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। युवाओं को साइबर स्लेवरी बनाकर रखते थे। गुजरात के 10 से 12 लोग इस गिरोह का शिकार हुए होने की बात सामने आई है। जिसमें से कई वापस भी आए हैं। इसके लिए भी उनसे पैसे लिए गए। भारत के अन्य राज्यों के भी युवा इस गिरोह के शिकार हुए हैं।
