नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में बंधक बनाने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेश में नौकरी के नाम पर इनके झांसे में आने वाले युवाओं को थाईलैंड ले जाने के बाद उन्हें बंधकर बनाकर रखते थे। थाईलैंड से गिरोह के सदस्य युवाओं को म्यानमार ले जाते थे। वहां बंधकर बनाकर उनके पास से जबरन साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, जॉब अरेस्ट, क्रिप्टो स्केम, डेटिंग एप के जरिए ठगी करवाते थे। जो ऐसा नहीं करते उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। युवाओं को साइबर स्लेवरी बनाकर रखते थे। गुजरात के 10 से 12 लोग इस गिरोह का शिकार हुए होने की बात सामने आई है। जिसमें से कई वापस भी आए हैं। इसके लिए भी उनसे पैसे लिए गए। भारत के अन्य राज्यों के भी युवा इस गिरोह के शिकार हुए हैं।