Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल

केवडि़या. नर्मदा जिले में एकता नगर िस्थत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल किया गया। सीआईएसएफ के जवानों के वार्षिक आपदा-नियंत्रण रिहर्सल के तहत परिदृश्य के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चार आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार से हमला कर एक जवान को शहीद तथा [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 28, 2025

केवडि़या. नर्मदा जिले में एकता नगर िस्थत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल किया गया।

सीआईएसएफ के जवानों के वार्षिक आपदा-नियंत्रण रिहर्सल के तहत परिदृश्य के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चार आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार से हमला कर एक जवान को शहीद तथा एक को घायल किया।
इस दौरान सीआईएसएफ की ओर से तत्परता से अलर्ट जारी कर सभी बलों को सक्रिय किया गया। असॉल्ट, कॉर्डन और रिइनफोर्समेंट पार्टियों की कार्रवाई में परिदृश्य के अनुसार चारों आतंकवादी ढेर किए गए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया गया।

सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस, एसओयू दमकल, एसओयू मेडिकल, सेंट्रल आईबी, एसओजी नर्मदा व बीडीडीएस नर्मदा के कुल 103 कर्मचारियों ने मॉकड्रिल अभ्यास में भाग लिया। सीआईएसएफ के अनुसार, इस अभ्यास ने उच्च स्तरीय तैयारी और अंतर एजेंसी समन्वय को प्रमाणित किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 10:44 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.