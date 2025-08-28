स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल

केवडि़या. नर्मदा जिले में एकता नगर िस्थत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल किया गया।
सीआईएसएफ के जवानों के वार्षिक आपदा-नियंत्रण रिहर्सल के तहत परिदृश्य के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चार आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार से हमला कर एक जवान को शहीद तथा एक को घायल किया।
इस दौरान सीआईएसएफ की ओर से तत्परता से अलर्ट जारी कर सभी बलों को सक्रिय किया गया। असॉल्ट, कॉर्डन और रिइनफोर्समेंट पार्टियों की कार्रवाई में परिदृश्य के अनुसार चारों आतंकवादी ढेर किए गए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया गया।
सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस, एसओयू दमकल, एसओयू मेडिकल, सेंट्रल आईबी, एसओजी नर्मदा व बीडीडीएस नर्मदा के कुल 103 कर्मचारियों ने मॉकड्रिल अभ्यास में भाग लिया। सीआईएसएफ के अनुसार, इस अभ्यास ने उच्च स्तरीय तैयारी और अंतर एजेंसी समन्वय को प्रमाणित किया।