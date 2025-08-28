स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया आतंकवादी हमले का मॉकड्रिल

सीआईएसएफ के जवानों के वार्षिक आपदा-नियंत्रण रिहर्सल के तहत परिदृश्य के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चार आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार से हमला कर एक जवान को शहीद तथा एक को घायल किया।

इस दौरान सीआईएसएफ की ओर से तत्परता से अलर्ट जारी कर सभी बलों को सक्रिय किया गया। असॉल्ट, कॉर्डन और रिइनफोर्समेंट पार्टियों की कार्रवाई में परिदृश्य के अनुसार चारों आतंकवादी ढेर किए गए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया गया।