मोरबी : पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत

मोरबी. शहर में पानेली रोड पर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मूल निवासी मृतकों में भाई-बहन शामिल हैं। तीनों के शव शुक्रवार देर रात को बाहर निकाले गए। जानकारी के अनुसार, मोरबी में पानेली रोड स्थित आरकोस माइक्रोन कारखाने के बाहर तीन बच्चे - प्रतिज्ञा भुरूभाई जामरा (5), कुलदीप कैलाश डावर (6) और कुलदीप की बहन खुशबू कैलाश डावर (4) खेल रहे थे।

खेलते-खेलते तीनों बच्चे पास ही पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। बच्चों के गड्ढे में गिरने और पानी में डूबने के बाद काफी देर तक किसी को पता नहीं चला। तलाशी के दौरान पता लगा कि तीनों बच्चे पानी से भरे गड्ढे में डूब गए। तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

तीनों के शव को बाहर निकालकर शुक्रवार देर रात को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार मध्य प्रदेश से बच्चों के परिजन मोरबी में मजदूरी करने आए थे। परिजन पिछले सात साल से मोरबी में रहकर काम कर रहे हैं। दो परिवारों के तीन मासूम बच्चों की मौत से परिजनों का रुदन फूट पड़ा। इस घटना से पूरा इलाके के लोग सदमे में हैं।