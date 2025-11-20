मोरबी : ट्रक-बाइक की टक्कर में दो युवकों ने गंवाई जान, एक घायल

मोरबी. तहसील के भरतनगर गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार भरतनगर गांव के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अमित विश्वकर्मा और शिवराम भाभर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव को मोरबी के अस्पताल पहुंचाया गया।

वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे पहले मोरबी और बाद में बेहतर इलाज के लिए राजकोट रेफर किया गया। तीनों युवक वर्तमान में रवापर नदी गांव के पास रहते थे। सूचना मिलते ही तहसील पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक ए.बी. मिश्रा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।