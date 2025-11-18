गुजरात के 13 हजार से अधिक गांव ओडीएफ मॉडल गांव घोषित

Ahmedabad : गुजरात के 13 हजार से अधिक गांवों को ओडीएफ मॉडल गांव का दर्जा मिला है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर शौचालय निर्माण, कूड़े के वैज्ञानिक निपटान तथा सूखे-गीले कूड़े के पृथक्करण जैसी व्यवस्थाओं का परिणाम है। यह उपलब्धि न केवल स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का प्रमाण है, बल्कि ग्रामीण समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जनभागीदारी का सशक्त उदाहरण भी है।स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गुजरात ने अब तक लगभग 68.70 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है जिससे ग्रामीण जीवन में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। गांवों में घर-घर शौचालय, सूखे-गीले कचरे का पृथक्करण और उसके वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था से स्वच्छता का स्तर ऊंचा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के 13 हजार से अधिक गांवों को ओडीएफ मॉडल गांव घोषित किया गया है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है।