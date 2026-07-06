Ahmedabad: लापरवाह डंपर चालक ने छीनी दो जिंदगियां, मां-बेटे की मौत

स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर करीब दो बजे घटी। वस्त्राल-हाथीजण रिंग रोड पर स्कूटर पर कामिनी प्रजापति उनके बेटे सात्विक को लेकर गुजर रही थी। इसी समय डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटर को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटर पर सवार बालक सात्विक बुरी तरह से जख्मी हो गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में कामिनी भी जख्मी हो गईं। उन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया जहां महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि निकोल की एक सोसाइटी में रहने वाली कामिनी बालक को स्कूटर पर प्री-नर्सरी से लेकर वापस घर जा रहीं थीं। उसी समय यह हादसा हो गया।