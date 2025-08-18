आत्महत्या करने वाली महिला के परिजनों को 10 लाख चुकाए मनपा

पठान ने बताया कि पिछले दिनों मनपा की टीम जशोदानगर स्थित जयश्री कॉम्पलेक्स में अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंची थी तभी नर्मदाबेन कुमावत (37) ने खुद को आग लगा कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला 85 फीसदी तक झुलस गई थी। उसे उपचार के लिए एल जी अस्पताल ले जाया गया जहां तीन दिन के उपचार के बाद उसकी मौत हो गई।विपक्ष के नेता के अनुसार नर्मदाबेन ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग दुकान नहीं तोड़ने की एवज में 10 लाख रुपए ले गए थे। इसके बावजूद दुकान को तोड़ने पहुंच गए थे। उन्होंने मनपा के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। इस संबंध में महापौर को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस के नेताओं में विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता शैलेष परमार, विधायक इमरान खेडावाला तथा कांग्रेस के कई पार्षद भी मौजूद थे।