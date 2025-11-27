अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर नए टैक्सी-वे शुरू

अहमदाबाद. सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एसवीपीआईए) पर दो कोड सी समानांतर टैक्सी-वे - रोमियो (आर) और रोमियो 1 (आर1) का शुभारंभ किया गया है। इससे एयरपोर्ट के रनवे की आवाजाही क्षमता में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में यह कदम एयरफील्ड पर एयर ट्रैफिक की भीड़ को भी कम करेगा।

वैश्विक विमानन मानकों के अनुरूप टैक्सी-वे की सुविधा का निर्माण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के मानकों का पालन करते हुए किया गया है। यह यात्रियों और एयरलाइंस की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एसवीपीआईए के विज़न को मजबूत बनाता है।

अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) के तहत आर-1 टैक्सी-वे 126 मीटर लंबा, कोड सी विमानों को समायोजित कर सकता है। यह मौजूदा कोड इ को समानांतर टैक्सी-वे पी से जोड़ता है। वर्तमान में विमानों को रनवे 23 पर प्रस्थान के लिए लगभग 2-3 मिनट पीछे घूमना पड़ता है। रनवे 5 पर आने वाले विमानों को भी उतना ही समय लगता है।

टैक्सी-वे आर और आर-1 सुनिश्चित करेंगे कि कोड सी विमान तेजी से रनवे में प्रवेश और निकास कर सकें। इससे रनवे का उपयोग समय घटेगा, संचालन तेज होगा और सुरक्षा बढ़ेगी।

अहमदाबाद में संचालित ट्रैफिक का 95 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले ए320, बी737 और बिज़नेस जेट आदि कोड सी विमान इन पैरेलल टैक्सी-वे का उपयोग करेंगे।

टैक्सी-वे आर 1, टैक्सी-वे आर को रनवे से जोड़ता है। पीक ऑपरेशन के दौरान यह एयर ट्रैफिक फ्लो को अनुकूलित करेगा।