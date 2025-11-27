Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर नए टैक्सी-वे शुरू

आर और आर 1 से रनवे की आवाजाही क्षमता में होगी 40 प्रतिशत की वृद्धि अहमदाबाद. सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एसवीपीआईए) पर दो कोड सी समानांतर टैक्सी-वे &#8211; रोमियो (आर) और रोमियो 1 (आर1) का शुभारंभ किया गया है। इससे एयरपोर्ट के रनवे की आवाजाही क्षमता में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस एयरपोर्ट को [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Nov 27, 2025

आर और आर 1 से रनवे की आवाजाही क्षमता में होगी 40 प्रतिशत की वृद्धि

अहमदाबाद. सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एसवीपीआईए) पर दो कोड सी समानांतर टैक्सी-वे - रोमियो (आर) और रोमियो 1 (आर1) का शुभारंभ किया गया है। इससे एयरपोर्ट के रनवे की आवाजाही क्षमता में 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में यह कदम एयरफील्ड पर एयर ट्रैफिक की भीड़ को भी कम करेगा।
वैश्विक विमानन मानकों के अनुरूप टैक्सी-वे की सुविधा का निर्माण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के मानकों का पालन करते हुए किया गया है। यह यात्रियों और एयरलाइंस की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एसवीपीआईए के विज़न को मजबूत बनाता है।
अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) के तहत आर-1 टैक्सी-वे 126 मीटर लंबा, कोड सी विमानों को समायोजित कर सकता है। यह मौजूदा कोड इ को समानांतर टैक्सी-वे पी से जोड़ता है। वर्तमान में विमानों को रनवे 23 पर प्रस्थान के लिए लगभग 2-3 मिनट पीछे घूमना पड़ता है। रनवे 5 पर आने वाले विमानों को भी उतना ही समय लगता है।
टैक्सी-वे आर और आर-1 सुनिश्चित करेंगे कि कोड सी विमान तेजी से रनवे में प्रवेश और निकास कर सकें। इससे रनवे का उपयोग समय घटेगा, संचालन तेज होगा और सुरक्षा बढ़ेगी।
अहमदाबाद में संचालित ट्रैफिक का 95 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले ए320, बी737 और बिज़नेस जेट आदि कोड सी विमान इन पैरेलल टैक्सी-वे का उपयोग करेंगे।
टैक्सी-वे आर 1, टैक्सी-वे आर को रनवे से जोड़ता है। पीक ऑपरेशन के दौरान यह एयर ट्रैफिक फ्लो को अनुकूलित करेगा।

रनवे क्षमता में होगी वृद्धि

वर्तमान में रनवे क्षमता प्रति घंटे 20 एयर ट्रैफिक मूवमेंट (एटीएम) है। टैक्सी-वे आर और आर 1 के जुड़ने से यह क्षमता प्रति घंटे 28 एटीएम तक बढ़ेगी। आगमन और प्रस्थान के एटीएम में सामंजस्य और सुरक्षा बढ़ेगी। विमानों के ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) में सुधार होगा और यात्रियों का अनुभव बेहतर बनेगा।
टैक्सी-वे पर प्रतीक्षा समय, हवा में होल्डिंग टाइम और कार्बन उत्सर्जन घटेगा, जिससे एयरलाइंस की बचत होगी। विमान पार्किंग स्टैंड आवंटन का अनुकूलन होगा। एयरलाइंस को अधिक स्लॉट मिलेंगे और यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों में 7 फीसदी वृद्धि

इस साल अप्रेल से अक्टूबर 2025 के दौरान एयरपोर्ट से 7.8 मिलियन से अधिक लोगों ने हवाई यात्रा की। यह वार्षिक आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Nov 2025 11:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर नए टैक्सी-वे शुरू

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

पुरानी द्वारका के अवशेषों की तलाश को सर्वे आरंभ

अहमदाबाद

हिम्मतनगर के पास कार पलटने से तीन लोगों की मौत, एक घायल

अहमदाबाद

रंग लाई ऑटो पर स्टीकर की पहल: सोला पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई

Sola police station
अहमदाबाद

Ahmedabad: बावला-बगोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, महिला सहित चार की मौत

Accident Bavla
अहमदाबाद

अहमदाबाद में 2030 के अक्टूबर माह में होंंगे कॉमनवेल्थ गेम्स

common wealth games
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.